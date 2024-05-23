ООН учредила день памяти о геноциде в Сребренице

Генассамблея ООН проголосовала за учреждение ежегодного дня памяти о геноциде 1995 года в Сребренице, несмотря на сопротивление со стороны Белграда и боснийских сербов.

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 23 мая, приняла большинством голосов резолюцию о геноциде в Сребренице в 1995 году. За подготовленный Германией и Руандой документ проголосовали 84 страны (в том числе все, кроме Сербии, входившие в бывшую Югославию), 19 выступили против, 68 воздержались.

Согласно резолюции, 11 июля объявляется Международным днем памяти жертв геноцида в этом боснийском городе. Кроме того, документ предполагает включение в образовательные программы установленных судом фактов о геноциде в Сребренице.

"Эта резолюция направлена на содействие примирению в настоящем и будущем", - заявила постоянный представитель Германии при ООН Антье Лендертсе (Antje Leendertse).

Власти Сербии и Республики Сербской выступили против резолюции

Перед голосованием президент Сербии Александр Вучич предупредил Генеральную ассамблею, что если день памяти геноцида будет учрежден, то этот шаг "откроет старые раны и приведет к полному политическому хаосу". В то же время он сказал, что не отрицает убийств в Сребренице и "склоняет голову перед всеми жертвами конфликта в Боснии".

Между тем президент Республики Сербской, автономии в составе Боснии и Герцеговины, Милорад Додик отверг факт геноцида в боснийском городе и заявил, что его администрация не признает резолюцию ООН. Он также пообещал, что в течение 30 дней правительство Республики Сербской подготовит соглашение о мирном разъединении с Федерацией Боснии и Герцеговины.

В июле 1995 года армия боснийских сербов захватила Сребреницу, объявленную ООН "зоной безопасности", и расстреляла там около 8000 боснийских мусульман. Это событие стало самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны. Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН в высшей инстанции признали события в Сребренице геноцидом.