ООН призвала к солидарности в восстановлении Украины

ООН призвала мировое сообщество к солидарности для преодоления разрушительных последствий войны России в Украине. Соответствующие заявление озвучил в понедельник, 4 июля, германский дипломат, директор проектов Программы развития ООН (ПРООН, UNDP) Ахим Штайнер (Achim Steiner). Он выступил в швейцарском Лугано перед началом Конференции по восстановлению Украины (URC2022). В конференции участвуют около 1000 представителей стран-доноров, международных организаций и финансовых институтов.

"Германия в ходе своей истории также ощущала солидарность", - отметил он. Помощь Киеву не станет чрезмерным бременем для Запада, полагает Штайнер. "В то же время она - в интересах самой Европы и также поможет нам не оказаться в еще более катастрофической ситуации", - подчеркнул политик.

Ахим Штайнер убежден, что и Россию необходимо привлечь к ответственности. По словам дипломата, посредством резолюции ООН может быть создан специальный фонд. В деталях говорить об этом - "все еще немного преждевременно", добавил Штайнер, отметив, что все внимание сейчас "сосредоточено на прекращении боевых действий". "После этого мы подумаем о финансировании реконструкции, в том числе - и о вкладе России", - указал он. При этом Ахим Штайнер призвал и германских налогоплательщиков к поддержке Киева.

Шмыгаль: Для восстановления Украины необходимы не менее 750 млрд долларов

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил участникам встречи, что для восстановления его страны потребуется не менее 750 млрд долларов (около 720 млрд евро). По словам Шмыгаля, финансировать этот процесс следует в том числе из средств российского государства и олигархов, замороженных по всему миру в рамках санкций против Москвы, объем этих средств украинский премьер оценил в промежутке от 300 до 500 млрд долларов.



План восстановления, представленный главой украинского правительства, насчитывает несколько сотен страниц, передает агентство dpa. Он предполагает также финансовую поддержку Украины другими государствами, частным сектором, а также выдачу ей кредитов. Одновременно Денис Шмыгаль призвал участников встречи в Лугано как можно скорее помочь его стране восстановить, где это экстренно необходимо, водоснабжение и построить новые мосты вместо разрушенных.

Фокус сместился с других кризисов

На фоне войны в Украине в ООН также обеспокоены, что с других мировых кризисов смещен фокус. Речь идет о проблемах с изменением климата, ситуации в Сирии, в регионе Сахель в Африке, в Мьянме, Афганистане, других странах. "Международная политика в настоящее время в значительной степени движется в сторону конфликтов и конкуренции, а также проецирования на будущее собственных интересов с учетом военной перспективы. Для человечества это - шаг назад", - уверен Штайнер. "Мы способны преодолеть все эти кризисы. Но не в том случае, если сосредоточимся только на одной проблеме и дистанцируемся от остального мира", - подчеркнул дипломат.

Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце (Svenja Schulze) выразила мнение, что послевоенное восстановление Украины займет десятилетия. По оценкам министра, речь идет о проблеме международного уровня, с которой Евросоюз не справится без помощи других стран. Шульце оценила затраты в сотни млрд евро. При этом министр напомнила о проблеме коррупции в Украине и отметила, что программа помощи должна предусматривать целевое расходование средств.

Смотрите также:

Форум в Давосе: персоны и темы Две стороны форума На время форума Давос превращается в место встречи обладающих властью, богатых и влиятельных. Под пристальным вниманием СМИ они обсуждают наиболее актуальные темы. Это должно, согласно заявлению организаторов, "улучшить положение дел в мире". За закрытыми дверями также заключаются сделки.

Форум в Давосе: персоны и темы Вопрос доверия Клаус Шваб (Klaus Schwab), 76-летний основатель и президент ВЭФ, видит форум как "платформу для совместной работы общества и бизнеса". Во времена многочисленных кризисов, конфликтов и экономических проблем важно восстановить веру в стабильный миропорядок, считает Шваб. Он надеется, что встреча в Давосе будет этому способствовать.

Форум в Давосе: персоны и темы Много элиты, много тем Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в этом году также участвует в форуме наряду с французским президентом Франсуа Олландом, китайским премьером Ли Кэцяном, госсекретарем США Джоном Керри и президентом ЮАР Джейкобом Зумой. На форуме будут и управляющие крупных банков и концернов. На повестке дня глобальные темы - от терроризма и изменения климата до торговли и финансов.

Форум в Давосе: персоны и темы Терроризм и кризисы Терроризм (на фото боевики террористической группировки "Исламское государство" в Сирии), гражданские войны и нестабильность в арабском мире - одна из основных тем повестки в Давосе. Обсуждаться будут также украинский кризис и продолжающийся конфликт между Россией и Западом. Украинский президент Петр Порошенко приедет в Давос, президент России Владимир Путин - нет.

Форум в Давосе: персоны и темы Изменения климата и его последствия На климатической конференции ООН в Париже в конце 2015 года должны принять новое глобальное соглашение по климату - первое за последние 20 лет. По крайней мере надежда на это есть. Каковы шансы, что это произойдет, обсудят в Давосе в числе прочих бывший вице-президент США Альберт Гор и исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Кристиана Фигерес.

Форум в Давосе: персоны и темы Эбола и диабет Кризис, вызванный лихорадкой Эбола в Западной Африке, доказал значимость борьбы с вирусами. Однако намного большую опасность несут и такие не инфекционные болезни, как диабет. Только в прошлом году от него умерли 5 млн человек. Как мир должен на это реагировать, обсудят президенты Гвинеи и Мали, глава Всемирной организации здравоохранения и многочисленные эксперты.

Форум в Давосе: персоны и темы Монетарная политика и зона евро Когда ФРС США будет поднимать ставки, а ЕЦБ выкупать гособлигации? Что будет с зоной евро в случае победы левой партии СИРИЗА на парламентских выборах в Греции? Эти вопросы обсудят главы центральных банков и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Форум в Давосе: персоны и темы Вопросы энергетики Падение цен на нефть серьезно затрудняет положение нефтедобывающих стран и ставит под вопрос будущее фрекинга. Однако для некоторых низкие цены на нефть - большая удача. Автопроизводители, например, сообщают о рекордных продажах. Обсудить эти вопросы в Давос приедут глава GM Мэри Барра и главы крупных нефтяных и энергетических компаний, а также генеральный секретарь ОПЕК.

Форум в Давосе: персоны и темы Технологии будущего Со своей платформой электронной коммерции Alibaba китаец Джек Ма провел в 2014 году крупнейшее IPO в мировой истории. В Давосе он поговорит с представителями других IT-компаний о том, как технологии меняют нашу жизнь. На форум также приедут топ-менеджеры Microsoft, Yahoo, Google и Facebook.

Форум в Давосе: персоны и темы Растущее неравенство Всемирный экономический форум - это не только ежегодная встреча богатых и обладающих властью. Здесь будут говорить о разрыве между богатыми и бедными, а также о растущем количестве беженцев. В дискуссии примут участие главы Всемирного банка и ВТО, а также миллиардер Билл Гейтс. На фото африканские беженцы, переправившиеся на лодках на побережье Италии.

Форум в Давосе: персоны и темы За закрытыми дверями Политических решений в Давосе принято не будет. Однако нельзя исключать, что некоторые участники форума увезут домой пару новых идей. За закрытыми дверями участники форума совершенно точно заключат или по крайней мере наметят новые сделки. "Три дня Давоса экономят мне месяц командировок", - поделился инвестбанкир, который предпочел остаться неназванным. Автор: Ирина Филатова

