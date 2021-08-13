ООН готова помочь Таджикистану в случае наплыва беженцев из Афганистана

Координатор ООН по Тажикистану Сезин Синаноглу обсудила вопросы помощи республике в случае наплыва беженцев из соседнего Афганистана. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе администрации Горно-Бадахшанской автономной области в пятницу, 13 августа.

Она предложила уже сегодня разработать предварительный план действий по приему потенциальных беженцев и предоставить его в ООН, напомнив, что основная ответственность за прием мигрантов и создание условий для них является обязанностью государства и правительства. По словам Синаноглу, никому не известно, когда и сколько беженцев прибудет в Таджикистан, но ООН в этом случае не останется в стороне и окажет помощь.

Держать границы открытыми для беженцев

В свою очередь на фоне стремительного наступления радикального движения "Талибан" против правительственных сил в Афганистане Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало соседние страны держать границы открытыми для потенциальных соискателей убежища. "Неспособность обеспечить безопасность может поставить под угрозу жизни бесчисленного множества гражданских лиц", - говорится в заявлении УВКБ, которое уже заявило о готовности по мере необходимости оказывать поддержку национальным властям в расширении масштабов гуманитарной помощи.

По данным УВКБ и Агентства ООН по делам беженцев, с начала 2021 года почти 400 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, присоединившись к примерно 2,9 млн афганцев, которые остаются внутренне перемещенными лицами в своей стране.

В структуре ООН отметили, что боевые действия сегодня идут в 32 из 34 провинций Афганистана. Мировое сообщество продолжает призывать к прекращению огня и урегулированию конфликта путем переговоров. "Без существенной деэскалации насилия Афганистан, безусловно, станет свидетелем самого высокого числа зарегистрированных жертв среди гражданского населения за один год", - указывается в заявлении.

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