Олаф Шольц: Любая форма антисемитизма отравляет общество

По всей Германии 9 ноября - в 85-ю годовщину еврейских погромов, устроенных нацистами в Берлине, - прошли памятные мероприятия. В центральном из них, состоявшемся в синагоге Берлина Бет-Сион, участвовали канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), председатель Центрального совета евреев в Германии (ЦСЕГ) Йозеф Шустер (Josef Schuster), а также депутаты бундестага.

Политика демократической Германии основана на обещании "никогда снова", прозвучавшем в 1945 году после уничтожения нацизма, заявил Шольц. "Мы должны выполнить это обещание прямо сейчас", - подчеркнул он. Это включает в себя обеспечение защиты еврейских учреждений и общин. Однако этого недостаточно. Полиция и судебная система должны последовательно обеспечивать соблюдение действующего законодательства. Глава правительства ФРГ назвал антисемитские выступления в стране позором, а ситуацию, в которой евреи в Германии вынуждены просить защиту, неприемлемой.

Любая форма антисемитизма отравляет общество, грозит его погружением "в катастрофу безразличия, нетерпимости, бесчеловечности", указал Шольц, подчеркнув, что в Германии не потерпят этого.

Йозеф Шустер: В Германии что-то пошло не так

В Германии в последнее время "что-то вышло за рамки", заявил глава ЦСЕГ Йозеф Шустер, который сказал, что в последние недели порой не узнавал страну. В частности, по его словам, было позволено публично призывать к уничтожению евреев и государства Израиль. Было позволено то, что тысячи арабов, подогреваемых радикальными фанатиками, вышли на улицы и выступили с этими призывами - всего через несколько часов после страшной резни, учиненной боевиками ХАМАС в Израиле.

Конечно, отметил Шустер, нынешнюю волну антисемитизма в Германии нельзя сравнивать с антисемитизмом в нацистской Германии. Тогда государство поддерживало и разжигало ненависть к евреям, теперь - защищает их. Однако защита никогда не может быть абсолютной. "Кто хочет понять, что чувствуют евреи в наши дни, тот должен понимать, что в еврейском сознании заложен исторический опыт о погромах", - указал глава Центрального совета евреев в Германии.

"Хрустальная ночь" в ноябре 1938 года

В ночь с 9 ноября на 10 ноября 1938 года нацисты устроили в Берлине и других немецких городах серию еврейских погромов, цинично назвав их "хрустальной ночью". В Германии были сожжены около 200 синагог, разрушены многочисленные еврейские кладбища, тысячи еврейских магазинов и домов. 30 тысяч евреев были арестованы, 91 человек - убит. Кроме того, евреев обложили коллективным штрафом в размере 1,1 млрд рейхсмарок. "Хрустальная ночь" положила начало систематическим преследованиям и дискриминации евреев при нацистском режиме.

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