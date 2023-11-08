Годовщина еврейских погромов: в ФРГ призвали к бдительности

Накануне 85-й годовщины еврейских погромов в Германии немецкие политики призвали к бдительности и гражданскому мужеству. В среду, 8 ноября, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) напомнил об ответственности Германии перед Израилем и решительно призвали бороться против антисемитизма, выступая на круглом столе по ближневосточному конфликту во дворце Бельвю в Берлине с участием израильтян и палестинцев, а также пережившей Холокост 102-летней Маргот Фридлэндер (Margot Friedländer).

Президент ФРГ потрясен антисемитскими выступлениями в стране

Штайнмайер заявил, что обеспокоен тем, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке ставит под угрозу и мир в немецком обществе. По его словам, он был потрясен поддержкой терроризма и разжиганием ненависти к евреям на улицах немецких городов. Открывая мероприятие, президент заверил еврейскую общину Германии в солидарности. "Мы не потерпим антисемитизма в нашей стране - ни старого, ни нового, ни христианского и ни мусульманского, ни левого и ни правого", - подчеркнул глава германского государства.

Одновременно Штаймайер призвал отказаться от подозрений в антисемитизме в отношении всех мусульман. У арабского сообщества в Германии должна быть возможность "показать боль и отчаяние по поводу жертв среди гражданского населения в секторе Газа", уверен он. Вместе с тем терроризм, подстрекательство и призывы к уничтожению Израиля не входят в эти гарантии, добавил федеральный президент. Обращаясь живущим в Германии людям с палестинскими и арабскими корнями, он призвал их не позволять использовать себя террористической группировке ХАМАС и четко отвергнуть терроризм.

Меркель назвала борьбу против антисемитизма долгом немцев

Между тем бывший федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) выступила с аналогичным заявлением и назвала борьбу против любых форм антисемитизма государственным и гражданским долгом немцев. "Евреи должны чувствовать себя в безопасности", - подчеркивается в заявлении, распространенном ее офисом. Она призвала продемонстрировать приверженность ценностям Основного закона Германии, включая "и тот факт, что безопасность Государства Израиль является одной из государственных доктрин" ФРГ.

По словам экс-канцлера, желание палестинцев иметь свое государство и их критика Израиля имеют право на существование, но любой, кто выражает ненависть к Израилю и евреям, злоупотребляет свободой слова и свободой собраний. "Это должно наказываться всеми средствами правового государства", - уверена она. Меркель также подчеркнула, что катастрофа национал-социализма началась не в одночасье. Во время еврейских погромов большинство немцев отводили глаза, молчали, относились с безразличием и соглашались с преследованием евреев, отметила она.

"Хрустальная ночь" в ноябре 1938 года

За одну ночь с 9 ноября на 10 ноября 1938 года нацисты устроили в Берлине и других немецких городах серию еврейских погромов, назвав их "хрустальной ночью". В Германии было сожжено около 200 синагог, разрушены многочисленные еврейские кладбища, тысячи еврейских магазинов и домов. 30 тысяч евреев были арестованы и депортированы в концлагеря. Кроме того, евреев обложили коллективным штрафом в размере 1,1 миллиарда рейхсмарок. "Хрустальная ночь" положила начало систематическим преследованиям, дискриминации и уничтожению евреев при нацистском режиме.

9 ноября в Германии пройдет целый ряд мероприятий в память о еврейских погромах. Центральное памятное мероприятие состоится в Берлине.

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