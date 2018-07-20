 Около 20 человек погибли при массовом штурме испанского эксклава Мелилья | Новости из Германии о Европе | DW | 25.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Около 20 человек погибли при массовом штурме испанского эксклава Мелилья

Около 2000 человек из стран Африки к югу от Сахары пытались пересечь границу между Марокко и испанским эксклавом Мелилья. 18 мигрантов погибли, многие получили ранения.

Штурм пограничного заграждения в Мелилье

Штурм пограничного заграждения в Мелилье

Около 2000 человек из стран Африки к югу от Сахары в пятницу, 24 июня, пытались пересечь границу между Марокко и испанским городом-эксклавом Мелилья. Восемнадцать мигрантов погибли, многие получили ранения.

По данным представительства правительства Испании в Мелилье, мигранты из африканских стран предприняли попытку попасть  на территорию испанского эксклава, штурмовав пограничное ограждение. Примерно 130 человек сумели проникнуть в Мелилью. Очевидцы сообщали о "большой группе", которая была "хорошо организованной и агрессивной". Марокканские силы безопасности вместе с испанскими пограничниками пытались оттеснить мигрантов.

Представитель марокканской стороны подтвердил число погибших. По его словам, некоторые из мигрантов упали с забора. Свыше 200 человек получили ранения, в том числе 140 сотрудников службы безопасности и более 70 мигрантов.

Мигранты регулярно пытаются пересечь границу ЕС

Еще в марте нынешнего года нескольким сотням мигрантов удалось преодолеть пограничный забор в Мелилье.  Сеута и Мелилья, два испанских эксклава на африканской территории, являются единственными сухопутными границами ЕС в Африке, и это делает их магнитом для людей, надеющихся перебраться ради лучшей жизни в Европу. Пограничные заборы в эксклавах оснащены колючей проволокой, видеокамерами и блокпостами. Тем не менее, попытки преодолеть их не прекращаются.

В марте, после продолжительных споров по поводу политики Марокко в отношении Западной Сахары, испанское правительство положило конец многолетнему дипломатическому кризису, впервые признав разработанный марокканской стороной план, который включает предоставление определенного уровня автономии Западной Сахаре под суверенитетом Марокко.

С тех пор между Испанией и Марокко возобновлено паромное сообщение, а в испанских эксклавах, помимо прочего, запущены программы сотрудничества испанской и марокканской полиции.

Нелегальная миграция станет темой саммита НАТО

Премьер-министр Испании Педро Санчес недавно предупредил, что Мадрид не потерпит "использования трагедии нелегальной миграции в качестве средства давления".  Нелегальная иммиграция  должна быть включена в список угроз безопасности на южном фланге Североатлантического альянса, когда НАТО соберется на саммит в испанской столице в конце июня, заявил он.

Смотрите также:

  • Беженцы на границе Греции с Македонией

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Балканский маршрут"

    До сих пор основной маршрут беженцев в Западную Европу проходил через балканские страны - Македонию, Сербию и Хорватию. Этот путь оказался окончательно перекрыт в конце февраля, когда македонские пограничники перестали пропускать беженцев, находящихся на территории Греции. В данный момент на границе Греции с Македонией скопилось несколько тысяч мигрантов.

  • Инфографика: Балканский машрут и альтернативные маршруты

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Договор с Турцией: эффективность под вопросом

    Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.

  • Лодка с беженцами в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Италию

    Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.

  • Граница Греции с Албанией

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Албанию

    Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.

  • Беженцы на турецко-болгарской границе

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Болгарию

    Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.

  • Карпаты в Румынии

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Румынию

    Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.

  • Мигранты на российско-финской границе

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Арктический маршрут"

    С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.

  • Погранслужба патрулирует латвийско-российскую границу

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Балтийский маршрут"

    В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.

    Автор: Александра Ёлкина


Смотреть видео 05:41

Как контрабандисты используют детей в своих целях

Аудио- и видеофайлы по теме

Мигранты нон грата на границе Польши с Беларусью, или Почему у ЕС нет единой миграционной политики  

Злоключения нигерийцев в России (20.07.2018)  

Реклама

Самые читаемые

"Омикрон" и новые варианты коронавируса. Европу опять закроют?  

Глава МИД ФРГ: Россия берет в заложники весь мир  

В Германии опасаются резкого всплеска заболеваемости COVID-19  