Окаменевшему мазуту времен "третьего рейха" - не место в озере (фото)

Рехлин • Озеро Мюриц в восточногерманской земле Мекленбург - Передняя Померания - очень живописное и просто райское место для отдыха на воде, однако в последние годы здесь на пляжах около Рехлина стали находить черные сгустки, похожие на обломки старого асфальтового покрытия. На самом деле так выглядит затвердевший мазут, попавший в Мюриц в годы Второй мировой войны.

Во времена "третьего рейха" здесь находился испытательный военный полигон для авиационной техники, подвергшийся бомбардировке, но как и когда именно это топливо (вероятно, использовавшееся для котельной или заправки водного транспорта) оказалось в озере, выяснить точно не удалось.

Окаменевший мазут времен Второй мировой войны

Из-за таких кусков затвердевшего мазута часть пляжа в Рейхлине пришлось временно закрыть

Песок перекапывают с помощью экскаватора

Затвердевший мазут до сих пор представляет угрозу экологии и здоровью

Сейчас, спустя более чем 75 лет после окончания войны, в Рехлине приступили к очистке пляжей и прибрежной донной полосы от этого загрязнения. Как сообщает информационное агентство dpa, согласно оценкам, всего предстоит собрать около 15 тонн такого затвердевшего мазута.

Песок перекапывают с помощью экскаватора, но сами эти опасные для экологии и здоровья куски ищут вручную. Всего на работы будет потрачено около 100 тысяч евро из средств здешней коммуны и бюджета земельного министерства по охране окружающей среды.

Раз уж заглянули в эти места, посмотрим на фотографии, сделанные здесь летом - в основной туристический сезон.

Живописные ландшафты озера Мюриц

"Большое море" - так переводится славянское название этого озера, вошедшее в немецкий язык. Места здесь достаточно и для отдыха, и для заповедных зон, и для рыбалки, и для водного спорта

Буковый лес Серран в национальном парке Мюриц - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Порт в Рехлине

Живописный закат в один из теплых летних вечеров

Мюриц является крупнейшим озером на Мекленбургском озерном плато и самым большим немецким озером, то есть целиком находящимся на территории страны. Большую площадь имеет только Боденское озеро, но оно принадлежит Германии лишь частично. В 1990 году в регионе был создан Национальный парк Мюриц, территория которого превышает 300 тысяч квадратных километров.

Около 70 процентов парка занимают леса, остальная часть приходится на здешние многочисленные озера, которых здесь в общей сложности - более сотни, не считая разные мелкие водоемы. Образовался весь этот ландшафт около 15 тысяч лет назад в конце последнего Ледникового периода.

Отметим также, что частью национального парка Мюриц является буковый лес Серран (Serrahner Buchenwald), имеющий статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО в числе пяти Старых буковых лесов Германии.

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