 Окаменевшему мазуту времен ″третьего рейха″ - не место в озере (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 12.02.2022

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По Германии

Окаменевшему мазуту времен "третьего рейха" - не место в озере (фото)

Тонны мазута попали в немецкое озеро Мюриц во время Второй мировой войны. Сейчас здесь приступили к очистке пляжа от окаменевшего топлива.

Мюриц - самое большое озеро на Мекленбургском плато

Мюриц - самое большое озеро на Мекленбургском плато

Рехлин • Озеро Мюриц в восточногерманской земле Мекленбург - Передняя Померания - очень живописное и просто райское место для отдыха на воде, однако в последние годы здесь на пляжах около Рехлина стали находить черные сгустки, похожие на обломки старого асфальтового покрытия. На самом деле так выглядит затвердевший мазут, попавший в Мюриц в годы Второй мировой войны.

Во времена "третьего рейха" здесь находился испытательный военный полигон для авиационной техники, подвергшийся бомбардировке, но как и когда именно это топливо (вероятно, использовавшееся для котельной или заправки водного транспорта) оказалось в озере, выяснить точно не удалось.

Окаменевший мазут времен Второй мировой войны

Из-за таких кусков затвердевшего мазута часть пляжа в Рейхлине пришлось временно закрыть

Из-за таких кусков затвердевшего мазута часть пляжа в Рейхлине пришлось временно закрыть

Песок перекапывают с помощью экскаватора

Песок перекапывают с помощью экскаватора

Затвердевший мазут до сих пор представляет угрозу экологии и здоровью

Затвердевший мазут до сих пор представляет угрозу экологии и здоровью

Сейчас, спустя более чем 75 лет после окончания войны, в Рехлине приступили к очистке пляжей и прибрежной донной полосы от этого загрязнения. Как сообщает информационное агентство dpa, согласно оценкам, всего предстоит собрать около 15 тонн такого затвердевшего мазута.

Песок перекапывают с помощью экскаватора, но сами эти опасные для экологии и здоровья куски ищут вручную. Всего на работы будет потрачено около 100 тысяч евро из средств здешней коммуны и бюджета земельного министерства по охране окружающей среды.

Раз уж заглянули в эти места, посмотрим на фотографии, сделанные здесь летом - в основной туристический сезон.

Живописные ландшафты озера Мюриц

Большое море - так переводится славянское название этого озера, вошедшее в немецкий язык. Места здесь достаточно и для отдыха, и для заповедных зон, и для рыбалки, и для водного спорта

"Большое море" - так переводится славянское название этого озера, вошедшее в немецкий язык. Места здесь достаточно и для отдыха, и для заповедных зон, и для рыбалки, и для водного спорта

Буковый лес Серран в национальном парке Мюриц

Буковый лес Серран в национальном парке Мюриц - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Порт в Рехлине

Порт в Рехлине

Живописный закат в один из теплых летних вечеров

Живописный закат в один из теплых летних вечеров

Мюриц является крупнейшим озером на Мекленбургском озерном плато и самым большим немецким озером, то есть целиком находящимся на территории страны. Большую площадь имеет только Боденское озеро, но оно принадлежит Германии лишь частично. В 1990 году в регионе был создан Национальный парк Мюриц, территория которого превышает 300 тысяч квадратных километров.

Около 70 процентов парка занимают леса, остальная часть приходится на здешние многочисленные озера, которых здесь в общей сложности - более сотни, не считая разные мелкие водоемы. Образовался весь этот ландшафт около 15 тысяч лет назад в конце последнего Ледникового периода.

Отметим также, что частью национального парка Мюриц является буковый лес Серран (Serrahner Buchenwald), имеющий статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО в числе пяти Старых буковых лесов Германии.

Смотрите также: 

  • Боденское озеро

    Лучшие немецкие озера

    Боденское озеро

    (Bodensee, Баден-Вюртемберг) ••• Находится на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Самое большое озеро Германии. Площадь немецкой части составляет 173 квадратных километра. Через Боденское озеро протекает Рейн, истоки которого находятся в Швейцарских Альпах.

  • Кимзе

    Лучшие немецкие озера

    Кимзе

    (Chiemsee, Бавария) ••• "Баварское море", как его также называют, расположенно в шестидесяти километрах от Мюнхена. На одном из островов здесь находится дворец Херренкимзе, построенный для короля Людвига II.

  • Ванзе

    Лучшие немецкие озера

    Ванзе

    (Wannsee, Берлин) ••• Популярное место отдыха жителей немецкой столицы и соседнего Потсдама. Первый общественный пляж был открыт здесь в 1907 году. Эта фотография была сделана спустя несколько лет.

  • Закров

    Лучшие немецкие озера

    Закровское озеро

    (Sacrower See, Бранденбург) ••• Через это озеро под Берлином, как и через Ванзе, протекает река Хафель - в районе Потсдама. Вода здесь - самая чистая в столичном регионе.

  • Гроссер-Плёнер-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Гроссер-Плёнер-Зе

    (Großer Plöner See, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Находится на территории природного парка Гольштейнская Швейцария и входит в десятку самых больших по площади немецких озер.

  • Шармютцельзе

    Лучшие немецкие озера

    Шармютцельзе

    (Scharmützelsee, Бранденбург) ••• На озере Шармютцельзе находится курорт Бад-Заров, где в 1922-1923 годах поправлял свое здоровье Максим Горький - правда, жил он в другом доме, но в этом в 1972 году был открыт музей, посвященный пребыванию знаменитого пролетарского писателя на немецкой земле.

  • Вальхензе

    Лучшие немецкие озера

    Вальхензе

    (Walchensee, Бавария) ••• Находится примерно в восьмидесяти километрах от Мюнхена посреди Баварских Альп и является одним из самых глубоких озер Германии - более 190 метров.

  • Wetter Symboldbild Hitze Silbersee Schwimmen See (Reuters/Ina Fassbender)

    Лучшие немецкие озера

    Зильберзе

    (Silbersee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• "Серебряное озеро", как дословно переводится название, находится около города Хальтерн-ам-Зе, а название получило, благодаря цвету здешнего песка. До следующего места отсюда - рукой подать...

  • Хальтерн-ам-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Хальтернское водохранилище

    (Halterner Stausee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это водохранилище является популярным местом отдыха жителей Рурской области. Здешняя плотина была построена в конце 1920-х годов. Длина пляжа составляет почти 800 метров.

  • Айбзе

    Лучшие немецкие озера

    Айбзе

    (Eibsee, Бавария) ••• Находится в Баварских Альпах около самой высокой немецкой горы - Цугшпитце. Известно благодаря насыщенному изумрудно-зеленому цвету воды и живописным островкам.

  • Шлухзе

    Лучшие немецкие озера

    Шлухзе

    (Schluchsee, Баден-Вюртемберг) ••• Горное водохранилище в немецком "Чернолесье" - регионе Шварцвальд. Расположено на высоте 930 метров над уровнем моря - выше всех других водохранилищ в Германии.

  • Эдерзе

    Лучшие немецкие озера

    Эдерзе

    (Edersee, Гессен) ••• Живописное озеро на территории Национального парка Келлервальд-Эдерзе, который в числе других старых буковых лесов Германии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гроссер-Гойчезе

    Лучшие немецкие озера

    Гроссер-Гойчезе

    (Großer Goitzschesee, Саксония-Анхальт) ••• Раньше в этом регионе вокруг Биттерфельда добывали бурый уголь. Затем карьеры заполнили водой. Образовавшиеся озера стали популярными местами отдыха. В 2006 году на Гроссер Гойчезе привезли этот парусник 1890 года постройки.

  • Кельн

    Лучшие немецкие озера

    Фюлингер-Зе

    (Fühlinger See, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это озеро, созданное на месте карьера по добыче гравия, находится на окраине Кельна в районе Фюлинген. Состоит из семи озер, связанных друг с другом. На одном из них проводятся соревнования по гребле, а в здешнем парке - музыкальные и разные другие фестивали. Эта фотография была сделана во время одного из них.

  • Мюриц

    Лучшие немецкие озера

    Мюриц

    (Müritzsee, Мекленбург - Передняя Померания) ••• Мюриц - крупнейшее озеро на Мекленбургском озерном плато и самое большое озеро Германии, целиком расположенное на территории страны.

  • Дюммер-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Дюммер-Зе

    (Dümmer See, Нижняя Саксония) ••• Это озеро можно перейти вброд - самое глубокое место не превышает полутора метров. Здесь много прекрасных пляжей, а также есть пристани для катеров, яхт и лодок.

  • Гросер-Штехлинзе

    Лучшие немецкие озера

    Гросер-Штехлинзе

    (Großer Stechlinsee, Бранденбург) ••• Самое глубокое озеро Бранденбурга (70 метров) славится свой очень чистой и прозрачной водой, что привлекает сюда многочисленных любителей просто поплавать или понырять с аквалангом.

  • Коспуденер-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Коспуденер-Зе

    (Cospudener See, Саксония) ••• Это озеро находится около Лейпцига. Образовалось на месте бывшего угольного карьера, к затоплению которого приступили в начале 2000-х годов. Вокруг озера проложена 11-километровая асфальтированная велосипедная дорожка.

  • Шальзе

    Лучшие немецкие озера

    Шальзе

    (Schaalsee, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Одно из самых глубоких озер Германии (71,5 метра) находится в треугольнике между крупными немецкими городами - Гамбургом, Любеком и Шверином на территории биосферного заповедника.

  • Штайнхудер Мер

    Лучшие немецкие озера

    Штайнхудер Мер

    (Steinhuder Meer, Нижняя Саксония) ••• В немецком названии этого самого большого озера на северо-западе Германии используется слово "море". Основную часть отдыхающих здесь составляют жители Ганновера. На озере даже есть искусственный остров с пляжем.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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