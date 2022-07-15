 Офицер бундесвера приговорен к тюремному сроку за подготовку теракта | Новости из Германии о Германии | DW | 15.07.2022

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Германия

Офицер бундесвера приговорен к тюремному сроку за подготовку теракта

Франко А. среди прочего признан виновным в подготовке тяжкого уголовного преступления, угрожающего государству. За это он приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы.

Франко А. во время оглашения приговора

Франко А. во время оглашения приговора

Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне в пятницу, 15 июля, приговорил бывшего военнослужащего бундесвера Франко А. к пяти с половиной годам лишения свободы, признав его виновным в подготовке тяжкого уголовного преступления, угрожающего государству, незаконном владении оружием и боеприпасами, а также ряде других преступлений. Из этого срока будут вычтены три месяца, которые 33-летний подсудимый провел в предварительном заключении, сообщил, оглашая решение, председательствующий судья Кристоф Коллер (Christoph Koller). Он подчеркнул, что у Франко А. - "твердо сформировавшееся в течение нескольких лет правоэкстремистское и националистическое" мировоззрение.

Сторона обвинения просила приговорить Франко А. к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Между тем один из адвокатов требовал снять с подсудимого обвинение в подготовке теракта и ограничиться сроком в полтора года, другой - подвергнуть денежному штрафу.

Двойная жизнь Франко А.

Старшего лейтенанта Франко А. задержали в аэропорту Вены в феврале 2017 года. Мужчина спрятал в туалете аэропорта пистолет калибра 7,65 мм, однако оружие обнаружил уборщик. Когда Франко А. пришел забрать пистолет, его задержала полиция.

В Германии расследованием инцидента занялись Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) и военная контрразведка. В ходе следствия выяснилось, что в 2015 году на пике волны беженцев Франко А. прибыл в Германию и под именем Давид Беньямин официально попросил убежище в городе Оффенбахе близ Франкфурта-на-Майне.

Власти одобрили его запрос и направили мужчину в общежитие для беженцев вблизи баварского города Эрдинга. Позднее выяснилось, что Франко А. вел двойную жизнь: будучи официально зарегистрированным как сирийский беженец, он служил в 291-м пехотном батальоне совместной германо-французской бригады.

Список жертв и подготовка к нападениям

По данным следствия, Франко А, действуя из ксенофобских побуждений, готовил террористическое нападение. В мае 2017 года в Келе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) был задержан его предполагаемый сообщник - 27-летний старший лейтенант бундесвера Максимилиан Т. (Maximilian T.), которого также подозревают в причастности к подготовке теракта. 

После задержания Максимилиана Т. у следствия появилось больше доказательств версии, что в составе бундесвера действовал "круг единомышленников, исповедовавших правые идеи, или даже правоэкстремистская террористическая ячейка".

У сообщников были обнаружены списки возможных жертв, среди них - тогдашний президент ФРГ Йоахим Гаук (Joachim Gauck), активистка Левой партии Анне Хельм (Anne Helm) и министр юстиции Хайко Мас (Heiko Maaß). Кроме того, у Франко А., как сообщила тогда газета Die Welt, были найдены конкретные планы терактов: взрыв надгробного камня Ротшильда во Франкфурте-на-Майне и нападение на группу активистов антифашистского движения под видом сирийского беженца. 

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    Автор: Кристина Рейман-Шнайдер, Элла Володина


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