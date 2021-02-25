 Соцсеть ″Одноклассники″ оштрафовали из-за постов об акции в поддержку Навального | Новости из Германии о России | DW | 05.03.2021

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Россия

Соцсеть "Одноклассники" оштрафовали из-за постов об акции в поддержку Навального

Сумма штрафа, наложенного на соцсеть "Одноклассники" по двум протоколам за отказ удалять запрещенный контент, составила 4 млн рублей.

Во время массовой акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Омске, 23 января 2021 года

Во время акции в поддержку Навального в Омске, 23 января 2021 года

Соцсеть "Одноклассники" по решению мирового судьи Савеловского районного суда Москвы должна выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Как пишет в пятницу, 5 марта, онлайн-издание "МБХ-Медиа" со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, речь идет о постах с призывами к участию в несанкционированных митингах в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января.

Сообщается, что соцсеть была оштрафована по двум протоколам - на два миллиона по каждому делу. В пресс-службе "Одноклассников" отметили, что собираются обжаловать это решение суда.

Акции в поддержку Алексея Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение от последствий отравления его в РФ боевым веществом из семейства "Новичок", и был задержан сразу по прилету в аэропорту Шереметьево в рамках так называемого дела "Ив Роше". 23 января в десятках городов России и всего мира прошли не санкционированные властями массовые акции в поддержку Навального.

В преддверии этих протестов, 20 января, Роскомнадзор обратился к соцсетям с требованием "прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий".

Позже пресс-служба Роскомнадзора объявила, что с 11 февраля по 1 марта ведомство будет составлять протоколы в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram в связи с нарушением ими порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного законодательством РФ. Распространение какой именно информации было сочтено нарушением КоАП РФ при этом не уточнялось.

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    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

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    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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