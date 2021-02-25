Соцсеть "Одноклассники" оштрафовали из-за постов об акции в поддержку Навального

Соцсеть "Одноклассники" по решению мирового судьи Савеловского районного суда Москвы должна выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Как пишет в пятницу, 5 марта, онлайн-издание "МБХ-Медиа" со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, речь идет о постах с призывами к участию в несанкционированных митингах в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января.

Сообщается, что соцсеть была оштрафована по двум протоколам - на два миллиона по каждому делу. В пресс-службе "Одноклассников" отметили, что собираются обжаловать это решение суда.

Акции в поддержку Алексея Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение от последствий отравления его в РФ боевым веществом из семейства "Новичок", и был задержан сразу по прилету в аэропорту Шереметьево в рамках так называемого дела "Ив Роше". 23 января в десятках городов России и всего мира прошли не санкционированные властями массовые акции в поддержку Навального.

В преддверии этих протестов, 20 января, Роскомнадзор обратился к соцсетям с требованием "прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий".

Позже пресс-служба Роскомнадзора объявила, что с 11 февраля по 1 марта ведомство будет составлять протоколы в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram в связи с нарушением ими порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного законодательством РФ. Распространение какой именно информации было сочтено нарушением КоАП РФ при этом не уточнялось.

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