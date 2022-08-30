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Экс-журналист Иван Сафронов в суде (Фото из архива)
Экс-журналист Иван Сафронов в суде (Фото из архива)Фото: picture alliance/dpa/Press-service of the Moscow city court
ПолитикаРоссия

Обвинение требует приговорить Сафронова к 24 годам колонии

Виталий Кропман
47 мин. назад

В Мосгорсуде начались прения по резонансному делу бывшего военного корреспондента газеты "Коммерсант". Ивану Сафронову вменяются два эпизода государственной измены.

https://www.dw.com/ru/obvinenie-trebuet-prigovorit-ivana-safronova-k-24-godam-kolonii/a-62972247

Гособвинитель попросил суд приговорить экс-журналиста Ивана Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как напоминает агентство "Интерфакс", его обвиняют в государственной измене.

Во вторник, 30 августа, в Мосгорсуде начались судебные прения по делу Сафронова. Согласно процедуре после прокуроров выступит защита обвиняемого. После чего подсудимый получит право последнего слова, затем суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Бывший военный корреспондент газеты "Коммерсант" был арестован 7 июля 2020 года. Накануне интернет-издание "Проект", изучившее обвинительное заключение, пришло к выводу, что "дело Сафронова" было придумано спецслужбами. Следствию не удалось доказать ни мотивы действий Сафронова, ни его сотрудничество с иностранными разведками, ни секретный характер переданной им информации.

Смотрите также:

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