Объединение юристов "Команда 29" опротестует решение о блокировке сайта в РФ

Роскомнадзор в пятницу, 16 июля, потребовал от провайдеров заблокировать в России сайт объединения "Команда 29". Решение о блокировке приняла днем ранее Генпрокуратура РФ, которая, по данным "Команды 29", считает, что на этом сайте публиковались материалы чешской НПО Spolecnost Svobody Informace, признанной российским Минюстом 10 июля нынешнего года нежелательной организацией.
Однако, как утверждает "Команда 29", у нее на сайте нет материалов этой чешской организации. "С этой организацией мы не взаимодействуем и не сотрудничаем, исполняя требования действующего законодательства", - говорится в сообщении. Объединение намерено обжаловать решение о блокировке.
"Команда 29" - независимое объединение юристов и журналистов, которые занимаются защитой обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности. Среди подзащитных "Команды 29" - обвиняемый в государственной измене журналист Иван Сафронов, бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан,осужденная за шпионаж. Юристы объединения представляли в судеФБК и другие основанные Алексеем Навальным организации, которые были признаны в РФ "иноагентами", запрещены и ликвидированы как экстремистские.
Смотрите также:
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
Политическая деятельность - понятие растяжимое
Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО
DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
Что стало с признанными "иноагентами" НКО
С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".
Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель