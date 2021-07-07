Объединение юристов "Команда 29" опротестует решение о блокировке сайта в РФ

Роскомнадзор в пятницу, 16 июля, потребовал от провайдеров заблокировать в России сайт объединения "Команда 29". Решение о блокировке приняла днем ранее Генпрокуратура РФ, которая, по данным "Команды 29", считает, что на этом сайте публиковались материалы чешской НПО Spolecnost Svobody Informace, признанной российским Минюстом 10 июля нынешнего года нежелательной организацией.

Однако, как утверждает "Команда 29", у нее на сайте нет материалов этой чешской организации. "С этой организацией мы не взаимодействуем и не сотрудничаем, исполняя требования действующего законодательства", - говорится в сообщении. Объединение намерено обжаловать решение о блокировке.

"Команда 29" - независимое объединение юристов и журналистов, которые занимаются защитой обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности. Среди подзащитных "Команды 29" - обвиняемый в государственной измене журналист Иван Сафронов, бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан,осужденная за шпионаж. Юристы объединения представляли в судеФБК и другие основанные Алексеем Навальным организации, которые были признаны в РФ "иноагентами", запрещены и ликвидированы как экстремистские.

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