 Минюст РФ внес три структуры Ходорковского в список ″нежелательных″ НПО | Новости из Германии о России | DW | 10.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Минюст РФ внес три структуры Ходорковского в список "нежелательных" НПО

Генпрокуратура РФ ранее объяснила признание трех связанных с экс-главой ЮКОСа Ходорковским образовательных фондов "нежелательными" якобы исходящей от них угрозой госбезопасности.

Михаил Ходорковский в Берлине в 2017 году

Михаил Ходорковский (фото из архива)

Министерство юстиции России внесло в перечень "нежелательных организаций" три структуры, связанные с бывшим главой российской нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским. С пятницы, 9 июля, в списке находятся британские образовательные НПО Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Future of Russia Foundation (Фонд "Будущее России") и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"). 

Также в этот день в список были включены базирующаяся в Праге чешская НПО Spolecnost Svobody Informace и французская European Choice ("Европейский выбор"). Теперь в перечне в общей сложности уже 40 наименований.

Сам экс-глава ЮКОСа едко прокомментировал решение российского Минюста. "Главное, что у Талибана и Хезболлы с Кремлем все ровно", - написал Ходорковский в Twitter, указывая на контакты российских властей с представителями радикального шиитского движения "Хезболлах" и исламистского радикального движения "Талибан". Представители последнего, запрещенного в России, накануне завершили официальный визит в Москву

"Фонд Ходорковского" был создан в 2004 году при участии экс-главы ЮКОСа и поддерживает различные образовательные проекты. Его дочерняя организация "Оксфордский российский фонд" основана в 2005 году, ее целью является содействие развитию образования в России и Великобритании. В частности, организация предоставляла стипендии старшекурсникам в 20 российских университетах. Фонд "Будущее России" создан в 2002 году на пожертвования Ходорковского и занимается образовательными проектами в России и Восточной Европе, а также продвигает русскую культуру в Великобритании.

ЕС осудил давление на гражданское общество в РФ

Евросоюз в начале июля осудил решение Генпрокуратуры РФ включить нескольких неправительственных организаций в список "нежелательных" в России. Брюссель расценил этот шаг как "последнее подтверждение пренебрежительного отношения российских властей к активному и независимому гражданскому обществу" и призвал Москву отменить решение. По мнению Генпрокуратуры, деятельность этих организаций угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ.

ЕС не раз выступал с критикой российских законов о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах". Оба нормативных акта "противоречат международным обязательствам России и основополагающим документам в области прав человека и оказывают негативное влияние на работу гражданского общества в России", - подчеркнул официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Петер Стано.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 11:11

Экс-советник Путина раскритиковал решение признать немецкие организации в России нежелательными (27.05.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Новая атака Кремля: Пивоварова сняли с самолета, к Гудкову и другим оппозиционерам пришли с обысками (01.06.21)  

Обыски в Москве: дело ЮКОСа или давление на критиков власти? (09.07.2020)  

Также по теме

Mikhail Khodorkovsky: Media and civil society in Russia

В России признаны нежелательными "Фонд Ходорковского" и еще три иностранных НПО 30.06.2021

Деятельность Фонда Ходорковского и двух других связанных с экс-главой ЮКОСа фондов, а также французской НПО "Европейский выбор" угрожают госбезопасности, заявила Генпрокуратура РФ.

Реклама

Самые читаемые

День бикини, или Откровения пляжной моды (фотогалерея)  

СМИ узнали о стрельбе на границе Афганистана и Туркменистана  

Холодная война Лукашенко с Литвой и ЕС: Путин разрешил?  