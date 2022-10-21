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Украинские солдаты (фото из архива)Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance
ПолитикаСША

NYT: У Киева есть шесть недель, чтобы продвинуться вперед

Екатерина Венкина
31 мин. назад

По оценкам аналитиков, с которыми поговорила NYT, у Киева есть временное окно в шесть недель, после чего погодные условия, вероятно, заставят противоборствующие силы сделать паузу и перегруппироваться.

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У украинских военных есть временное окно в шесть недель, в течение которых они могут добиться успехов в борьбе с ВС РФ, если продолжат наступление на юге и северо-востоке до того, как погодные условия заставят противоборствующие силы сделать паузу и перегруппироваться. Такие оценки американской разведки приводит в четверг, 20 октября, американская газета The New York Times (NYT).

Американская сторона считает, что вероятность масштабного провала российских сил, который позволил бы Украине вернуть значительную часть территории, как это было в прошлом месяце, невелика. Однако отдельные российские подразделения могут сдать позиции под натиском украинских войск, что позволит Киеву продолжить отвоевывать города Донбасса и, возможно, вернуть Херсон, пишет NYT.

"У Украины есть окно возможностей", - отметил Мейсон Кларк, военный аналитик из Института изучения войны (ISW). "Украинцы свободны в выборе, где они могут атаковать", - добавил он.

Эксперты: Киеву не следует чрезмерно расширять линии военного снабжения

В частном порядке американские собеседники отмечают, что Украина должна продолжить использовать свое преимущество в ближайшие недели. При этом Киеву, однако, не следует чрезмерно расширять линии военного снабжения или давать российской армии шанс использовать любые слабые места в оборонительных позициях Украины, считают эксперты.

Американские и украинские официальные лица остерегаются выступать с точными прогнозами, однако предполагают, что боевые действия, вероятно, будут продолжаться еще несколько месяцев, несмотря на то, что в последнее время ситуация складывается в пользу Украины. Частично сложность оценок военного времени заключается в том, что война прошла через разные фазы, когда преимущество имели то российские, то украинские ВС, отмечает NYT.

Аналитики - о риске российского наступления из Беларуси

Ранее в Институте изучения войны заявили, что российская сторона, вероятно, продолжает фальсифицировать информацию о продвижении в районе Бахмута, чтобы заявить об успехах по крайней мере в одном секторе на фоне продолжающихся потерь на северо-востоке и юге Украины.

Там также озвучили оценку, что риск российского наступления из Беларуси на север Украины остается низким, несмотря на предупреждение заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Украины, бригадного генерала Алексея Громова.

Ближайшая украинская железнодорожная линия с востока на запад находится в 30 км от белорусской границы. При этом Припятские болота на севере Украины и Беларуси делают маневренную войну через международную границу в Волынской и Ровненской областях исключительно сложной, уверены эксперты.

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