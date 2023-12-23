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NYT: Путин открыт для возможного прекращения огня в Украине

Павел Мыльников
23 декабря 2023 г.

Президент России по дипломатическим каналам выражает готовность к переговорам о прекращении огня в соседней стране и заморозке боевых действий на текущих позициях, пишет NYT.

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Президент России Владимир Путин
Владимир ПутинФото: Mikhail Metzel/Sputnik via REUTERS

Президент России Владимир Путин по дипломатическим каналам выражает готовность к прекращению огня в Украине. Об этом газета The New York Times (NYT) пишет в субботу, 23 декабря, со ссылкой на двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также чиновников из США и других стран, знакомых с посланием Кремля. По их словам, Москва посылает такие сигналы как минимум с сентября.

При этом Путин дает понять, что готов к заморозке боевых действий лишь на текущих позициях, отмечают собеседники NYT. "Он не желает отступать ни на метр", - указывает собеседник издания из РФ. Российская сторона говорит, что "готова к переговорам о прекращении огня", однако хочет "остаться на поле боя там, где находится", пояснил высокопоставленный международный чиновник, который минувшей осенью встречался с представителями РФ.

Реакция Москвы

Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль действительно готов к переговорам, однако лишь для достижения своих целей в Украине. Представленные в материале NYT тезисы "в своей концепции неверны", подчеркнул Песков.

Сигналы Кремля поступали и в 2022 году

Президент РФ посылал аналогичные сигналы осенью 2022 года, после того как украинская армия освободила территории в ряде областей, указали американские должностные лица. По их словам, Кремль дал понять, что готов к прекращению огня, если Россия сохранит захваченные территории.

Некоторые американские официальные лица говорят, что непубличные послания Кремля могут быть попыткой Москвы ввести в заблуждение и не отражают подлинной готовности Путина пойти на компромисс. Кремль "вполне может снова изменить свое мнение", если российская армия "нарастит темп".

Киев указывает Москве на необходимость вывести войска

Россия неоднократно обвиняла Украину в отказе от диалога. Между тем украинские власти не раз указывали, что для начала мирных переговоров с Москвой необходимо безоговорочное выполнение встречных требований Украины как страны, подвергшейся агрессии.

Главным условием при этом является немедленный вывод войск РФ из Украины. Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что Киев считает необходимым условием для заключения мира отвод Россией войск на границы 1991 года.

Ордер МУС на арест Путина

В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях, в частности, незаконной депортации украинских детей в Россию. Москва отрицает причастность к военным преступлениям, совершенным в Украине после военного вторжения РФ.

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. После решения суда в Гааге МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана и троих судей, выдавших ордер на арест российского лидера.

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Материал The New York Times

Putin Quietly Signals He Is Open to a Cease-Fire in Ukraine
www.nytimes.com