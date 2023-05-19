Новые санкции против РФ и другие события 450-го дня войны

На 450-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Новые ракетные удары по Украине

В ходе новых ночных авиаударов по Украине украинские средства ПВО не смогли перехватить все российские беспилотники и ракеты. Всего Россия выпустила по Украине 22 беспилотника и шесть крылатых ракет. 16 дронов и три ракеты были сбиты, сообщили Воздушные силы Украины. Украинские военные не сообщили, где именно были нанесены удары. Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Львове.

ПВО Украины сбили как минимум один российский военный самолет с помощью американского ЗРК Patriot, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей Пентагона и Конгресса США. Как отмечает CNN, российские самолеты атакуют, в основном, из-за линии фронта, поэтому Украине трудно поражать их с помощью систем меньшей дальности, таких как NASAM.

США согласны с обучением украинских пилотов на F-16 в Европе

Вашингтон согласен участвовать в инициативе союзников по обучению украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16, подтвердил на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. По его словам, обучение будет проходить, по всей видимости, только в Европе, но специалисты из США будут участвовать в нем вместе с европейскими союзниками и партнерами. Ранее CNN сообщала, что администрация Байдена за последние недели дала понять европейцам, что США разрешат передачу истребителей F-16 из Европы в Украину.

Украина перехватила инициативу под Бахмутом

Украинские войска в ходе контрнаступательных операций перехватили тактическую инициативу и добились тактически значимых успехов в районе Бахмута, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). В сообщении отмечается, что эти операции - продолжение локальных контратак, которые украинские силы проводят уже несколько дней, они не являются началом новой крупной операции. Аналитики ISW также приводят заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что российские войска уступили 570 метров территории к северу от Бахмута. Это согласуется с заявлением заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские войска продвинулись на 500 метров к северу от Бахмута и на 1000 метров к югу от Бахмута, указано в отчете. "Ограниченный характер наступательных операций ЧВК "Вагнер" в Бахмуте по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю Россией инициативы в этом районе", - констатируют эксперты ISW.

Страны G7 решили парализовать военную машину России

Главы государств и правительств стран "большой семерки" (G7) вводят новые санкции против России, чтобы затруднить ей войну против Украины. В ходе саммита в японской Хиросиме лидеры G7 договорились "лишить Россию любых технологий, промышленного оборудования и услуг G7, которые поддерживают ее военную машину". Новые санкции будут включать в себя запрет на экспорт товаров, "имеющих решающее значение для России на поле боя", а также ограничения против предприятий и организаций, "обеспечивающих Москве доставку военных материалов на фронт".

Новые санкции США коснулись 46 физических лиц и почти 200 компаний из России и других стран. Среди фигурантов списка, обнародованного американским министерством финансов, - Служба внешней разведки России (СВР), золотодобывающая компания "Полюс" и ее дочерние предприятия, предприятие по добыче драгоценных металлов "Полиметалл", уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, помощник президента РФ Игорь Левитин, вице-премьер Виктория Абрамченко и министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, США распространили экспортные ограничения на целый ряд потребительских товаров, компоненты которых могут быть использованы в военных целях.

Санкционные пакеты Великобритании и Канады

Великобритания объявила о новом санкционном пакете против Москвы. По словам британского премьера Риши Сунака, его страна запретит импорт из России алмазов, меди, алюминия и никеля. Евросоюз в свою очередь намерен ограничить торговлю российскими алмазами, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Великобритания также введет санкции против 86 человек и компаний из России. Среди них - Росбанк, Тинькофф Банк, банк "ДОМ. РФ", а также АФК "Система", "Полюс", "Северсталь", компании, связанные с "Росатомом".

Канада вводит новые санкции против россиян, "которые поддерживают незаконные военные действия России и причастны к нарушениям прав человека", сообщило агентство The Canadian Press. Штрафные меры касаются 17 физических и 18 юридических лиц, "связанных с российскими компаниями, которые предоставляют военные технологии ВС РФ, членов семей перечисленных лиц и представителей кремлевской элиты", уточнили в офисе премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Россия обходит санкции

Россия в обход санкций ежемесячно закупает через Казахстан беспилотники и микроэлектронику на миллионы долларов, сообщает издание "Важные истории" со ссылкой на расследование, проведенное им совместно с немецким еженедельником Der Spiegel и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В общей сложности объем импорта интегральных микросхем в Казахстан после начала войны вырос с 35 млн долларов до 75 млн долларов, а объем поставок микросхем из Казахстана в Россию - с 245 тысяч долларов до 18 млн долларов. Что касается дронов, то в 2021 году они вообще не фигурировали в отчете Бюро национальной статистики Казахстана об импорте-экспорте, зато в 2022 году Казахстан ввез дронов на 5 млн долларов и поставил в Россию - на 1,23 млн долларов.

G7 настаивает на полном выводе российских войск

Лидеры G7 настаивают на "полном и безоговорочном выводе" российских войск из Украины. "Справедливый мир невозможен без полного и безоговорочного вывода российских войск и военной техники. Этот пункт должен содержаться в любой мирной инициативе", - указывается в заявлении саммита G7 в Хиросиме. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) до сих пор говорил лишь о выводе российских войск как предварительном условии для мирных переговоров, не конкретизируя, что вывод войск должен быть полным, напоминает агентство Reuters.

Правительство Великобритании разблокирует замороженные в стране российские активы только в том случае, если Россия согласится выплатить Украине компенсации. Об этом говорится в заявлении МИД. По официальным данным британского правительства, с 24 февраля и до 20 октября 2022 года в Великобритании было заморожено 18,39 млрд фунтов российских активов.

Зеленский встретится с Байденом на саммите G7

Владимир Зеленский будет лично присутствовать на саммите G7 в Хиросиме, где в числе прочего проведет встречу с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Зеленский и Байден обсудят создание международной коалиции истребителей и "многие другие вопросы". "Сегодня можно официально сказать о создании коалиции самолетов, и это говорит о том, что Украина очень скоро будет иметь все необходимое для того, чтобы защитить наше украинское небо, наши города и наших граждан", - подчеркнул Ермак.

На пути в Хиросиму Зеленский сделал остановку в Саудовской Аравии, где в городе Джидда проходит саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Он призвал страны-участницы ЛАГ поддержать Украину в ее оборонительной войне против России, отметив, что его просьба касается и защиты "сообщества украинских мусульман" в Украине. "Здесь со мной уважаемый Мустафа Джемилев - лидер крымскотатарского народа, одного из коренных народов Украины. Их дом - Крым, центр мусульманской культуры в Украине", - заявил Зеленский, подчеркнув, что именно Крым Россия оккупировала первым и больше всего от репрессий в оккупированном Крыму страдают мусульмане.

Военные преступления в Украине

Эксперты Международного уголовного суда (МУС) посетили Херсон и осмотрели места, где фиксировались признаки военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ против гражданского населения. Речь идет о пытках и убийствах в местах незаконного лишения свободы, а также неизбирательных обстрелах мест массового скопления людей, медицинских учреждений, многоквартирных жилых домов. "Собранные в ходе визита материалы могут быть крайне важны для доказательства военных преступлений в Украине и привлечения виновных к ответственности", - заявили в Офисе генпрокурора Украины.

Посредническая миссия Ватикана

Аргентинская газета La Nacion сообщила о подробностях секретной миротворческой миссии папы римского Франциска с целью посредничества между Украиной и Россией. По данным издания, понтифик намерен послать в Москву и Киев двух кардиналов. В Украину должен отправиться Маттео Дзуппи, кардинал Болоньи и председатель Конференции католических епископов Италии. Дзуппи тесно связан с общиной Святого Эгидия (католической ассоциацией социального служения), которая неоднократно выполняла от имени Ватикана деликатные посреднические функции в международных конфликтах. Между тем к поездке в Москву готовится специалист по восточным церквям кардинал Клаудио Гуджеротти, который свободно владеет русским языком и в прошлом работал в дипломатических миссиях Ватикана в целом ряде бывших советских республик.

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