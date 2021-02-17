"Новая газета" сообщила о "химатаке" возле редакции

У входа в здание в центре Москвы, где располагается в том числе редакция "Новой газеты", совершена "химическая атака". Об этом в понедельник, 15 марта, сообщило издание на своем сайте.
По его данным, в помещениях сохраняется стойкий резкий запах химикатов. На месте работают сотрудники МЧС, МВД и Федеральной службы безопасности России. Последние прибыли на место, потому что здание представляет собой режимный объект.
По мнению ряда сотрудников, которые изучали обстоятельства распыления неизвестного вещества у дома и машины журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной в июле 2017 года, запахи очень похожи.
Кто стоял за возможной химической атакой на этот раз, выясняется.
Публикация расследования по Чечне
Незадолго до произошедшего на сайте "Новой газеты" было опубликовано расследование журналистки Елены Милашиной о "внесудебных расправах над жителями Чечни".
В апреле 2017 года в редакцию пришло письмо в конверте, в котором находился неизвестный белый порошок. Первичный анализ показал, что вещество не радиоактивно, конверт изолировали и отправили на экспертизу.
В октябре 2018 года неизвестные привезли к зданию газеты три клетки с овцами, одетыми в жилетки "Пресса".
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Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев