 Новая цель - Литва? Виза для оккупантов. География и история по Путину - ″Заповедник″, выпуск 223, 26.06.22 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 27.06.2022

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Сатирическое шоу "Заповедник"

Новая цель - Литва? Виза для оккупантов. География и история по Путину - "Заповедник", выпуск 223, 26.06.22

Путин принимает решение по Литве. Байден и европейские лидеры по-прежнему пытаются принять Украину в ЕС. Путин и Шойгу получают украинские визы. Спасатели экономики России прибегают ко всем возможным мерам. Великий переписыватель истории и географии снова в деле. Путин женится на своей Спецоперации.

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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