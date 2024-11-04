Грузинская оппозиция обещает митинговать ежедневно

В понедельник, 4 ноября, в Тбилиси грузинская оппозиция провела вторую масштабную акцию протеста против итогов парламентских выборов 26 октября. Лидеры оппозиции и несколько сотен их сторонников собрались в 17.00 у главного железнодорожного вокзала Тбилиси и двинулись оттуда маршем к парламенту Грузии на проспекте Руставели. Туда к 19.00 стеклись несколько тысяч манифестантов. Число участников акции было заметно меньше, чем неделю назад. Журналист Николай Левшиц со ссылкой на видео с дронов оценивает его в 5-10 тысяч человек, издание Paper Kartuli - в 4 тысячи. Многие из демонстрантов стали расходиться уже после 20.00, не дождавшись конца акции.

Как и неделю назад, полиция никак не вмешивалась в ход митинга и своевременно перекрыла проспект Руставели. Во двор парламента заранее стянули ОМОН, который охранял боковые въезды. Но штурмовать их, как во время весенних протестов, никто не пытался, акция прошла мирно и без столкновений.

Что предложила оппозиция?

Всю неделю после первого митинга 28 октября оппозиция провела в консультациях, что делать дальше. В четверг, 31 октября, три оппозиционные партии провели брифинг и объявили акцию 4 ноября, где пообещали представить план действий. Это "Единство - национальное движение" (ЕНД, бывшая партия власти при Михаиле Саакашвили), коалиции "За перемены" и "Сильная Грузия". В тех переговорах не участвовала партия "Гахария - за Грузию" во главе с экс-премьером Георгием Гахария. Она также прошла в парламент, но отказалась в нем работать из-за фальсификаций. При этом Гахария заявил о поддержке лишь "народного, а не партийного протеста" и сегодня не поднялся на сцену.

Ника Мелия ("Коалиция за перемены") заявил с трибуны, что акции протеста теперь будут ежедневными. Он объявил о новом митинге у Дворца спорта в Тбилиси во вторник в 14.00. "Мы должны стоять на каждом проспекте, на каждой площади и мосту, чтобы Тбилиси был полон людей", - призвал он сторонников.

Перед зданием парламента Грузии собрались несколько тысяч человек Фото: Nikita Oschujew/DW

Другим новшеством стало представление единого Telegram-канала "Мы требуем новых выборов" для координации действий оппозиции. QR-код на него постоянно показывали на большом экране со сцены и раздавали в толпе в виде листов А4. Через три часа после завершения акции у этого канала насчитывалось около 1500 подписчиков.

В остальном оппозиционеры повторили прошлые обещания: не входить в парламент, требовать расследования фальсификаций и перевыборов, а также непризнания выборов международным сообществом. Вновь звучала критика лидера правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) Бидзины Иванишвили и его предполагаемых связей с Россией. Лидер ЕНД Тинатин Бокучава снова назвала выборы "российской спецоперацией".

Один из лидеров коалиции "За перемены" Зураб Джапаридзе сказал: "Что касается того, какой план и куда нам идти - планов вообще нет. На самом деле впереди очень сжатые сроки, срок только один - 21 ноября". В этот день ЦИК должен представить итоговый протокол выборов. Оппозиция намерена митинговать каждый день до этого срока.

Вопрос оккупированных территорий

На экране со сцены постоянно показывали географические карты Грузии. В стране не признают независимость Абхазии и Южной Осетии и всегда демонстрируют карту страны полностью, с этими двумя регионами. Но сегодня на пресс-брифинге спикер парламента Шалва Папуашвили (ГМ) показал карту без них. Это вызвало критику со стороны оппозиции и даже некоторых однопартийцев.

Папуашвили поспешил оправдаться, заявив, что Абхазия и Южная Осетия были на карте, но выделены другим цветом, так как там голосование не проводилось. Как бы то ни было, этим воспользовались лидеры оппозиции. Выступивший сегодня первым Леван Цуцкиридзе ("Сильная Грузия") обвинил ГМ в неуважении территориальной целостности страны. У трибуны также появился флаг лояльного Тбилиси правительства Абхазской Автономной Республики в изгнании.

Нет попыток эскалации

Многие оппозиционные журналисты ожидали сегодня от лидеров протеста более решительных действий. Еще 2 ноября Ника Гварамия из "Коалиции за перемены" объявил сбор палаток и заявил, что уже собрал 50 штук. Многие восприняли это как намерение устроить палаточный лагерь у парламента, чтобы добиваться исполнения своих требований.

Тема установки палаток как формы протеста обсуждается в Грузии давно. В октябре 2023 года парламент во главе с ГМ принял "палаточный закон" об ограничении на развертывание палаток, сцен и усилительных устройств вблизи госучреждений. Тогда президент наложила на него вето.

Но никаких палаток сегодня так и не появилось. Вместо этого после завершения митинга лидеры оппозиции отправились перекрывать мост Бараташвили в центре Тбилиси, назвав это "предупредительной акцией". Около сотни человек собрались на мосту, а несколько сотен - у близлежащего Дворца Юстиции (центр документооборота, аналог МФЦ в России). Демонстранты перекрыли там оживленную набережную им. Звиада Гамсахурдия и освистали чиновника, выглянувшего из окна. Примерно через полчаса толпа ушла оттуда, прошла еще по нескольким улицам, а потом растворилась. Полиция лишь заблаговременно перекрывала движение и никак не мешала протестующим.

"У нас осталось лишь два независимых института - президент и улица. Сейчас единственная возможность изменить ситуацию - это улица. Но, к сожалению, я думаю, что оппозиция ничего не сможет добиться и в итоге войдет в парламент", - сказал DW врач из Тбилиси Георгий (27 лет).

"Сегодня, мне кажется, стало ясно, что оппозиция все просрала, если говорить откровенно. Они не знают, что делать. Собрали завтра митинг в два часа дня, когда все работают", - заявил у себя в Telegram-канале оппозиционный журналист Зураб Джавахадзе.

Грета Тунберг на митинге в Тбилиси Фото: Nikita Oschujew/DW

Участие Греты Тунберг

В сегодняшней акции приняла участие шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она пришла на проспект Руставели в арабском платке куфие ("арафатка"), который постоянно носит на публике уже год. Тунберг была в окружении активисток грузинского движения Queer Initiative. Те на прошлой неделе объявили о кампании "Квиры против системы" и пообещали "быть на передовой борьбы с коррупционной системой".

Как рассказали DW активистки, на днях они случайно увидели в соцсетях, что Тунберг находится в Турции, связались с ней и пригласили на акцию в Тбилиси. Та согласилась. На проспекте Руставели Тунберг дала интервью нескольким грузинским СМИ. "Я здесь, чтобы выразить свою поддержку активистам и гражданам Грузии, которые устали от постоянных репрессий и скатывания к тирании", - сказала она изданию Sova.