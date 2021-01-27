Норвегия закрепляет за собой статус источника фосфатов для ЕС

Залежи фосфатов, титана, ванадия в Норвегии скоро изменят представления об общемировых запасах этих минералов на планете, уверены в добывающей компании Norge Mining. Британо-норвежская компания во вторник, 4 мая, сообщила о размерах одного из разрабатываемых ею месторождений на юго-западе Норвегии. По оценкам геологической разведки, проведенной независимой фирмой SRK Consulting, запасы в районе Сторекнутен составляют до 240 миллионов тонн ванадия, титана и фосфатов.

Месторождение фосфатов обнаружено в малонаселенном регионе Эйгерсунн

Это уже второе сообщение Norge Mining в течение 2021 года об обнаружении "месторождения мирового уровня" в районе Бьеркрейм-Сокндал - под этим определением имеются в виду запасы особо крупного размера, имеющие стратегический потенциал. Ранее в феврале компания отчиталась о возможности промышленной добычи на соседнем месторождении Эйгрей, которое SRK Consulting оценила в 1,79 миллиарда тонн редких металлов.

Норвегии еще нет на мировой карте добычи фосфатов

Всего Norge Mining владеет 46 лицензиями на разработку месторождений на общей территории порядка 420 квадратных километров в районе Бьеркрейм-Сокндал на юго-западе Норвегии. Объемы запасов только фосфатной руды, согласно выводам независимых оценщиков, составляют на лицензированной территории не менее 70-80 миллиардов тонн. До сих пор считалось, что крупнейшие запасы фосфатов находятся - с большим отрывом - в Марокко, они оцениваются в 50 миллиардов тонн фосфатной руды. На сегодняшний день крупнейшими экспортерами фосфатов на мировой рынок являются Марокко, Иордания, Египет и РФ.

Минералы в Бьеркрейм-Сокндал залегают на глубине не менее 2200 метров, максимум - 4500 метров

Последние оценки, как ранее писала DW, выводят Норвегию на первое место в мире по запасам фосфатов, титана и ванадия - минералов, внесенных Евросоюзом в список "критически важных полезных ископаемых". Они считаются системно значимыми для европейской экономической и экологической политики, при этом их в значительной степени приходится импортировать. Чаще всего импорт таких полезных ископаемых осложнен ограниченным числом поставщиков и проблемами с надежностью поставок.

Ради добычи фосфатов Норвегия меняет маршрут шоссе

Власти Норвегии сделали значительный шаг для облегчения добычи на месторождении Бьеркрейм-Сокндал, подчеркивают в компании Norge Mining. В марте 2021 года правительство сообщило о том, что изменит маршрут скоростного шоссе E39, чтобы "избежать конфликтов вокруг запасов национального и международного значения", говорится в сообщении правительства от 17 марта 2021 года, размещенном на официальном сайте. Скоростную дорогу решено проложить в обход месторождения.

Начало добычи на норвежском фосфатном месторождении планируется не ранее 2026 года. Сейчас компания ищет инвесторов для дальнейшей реализации проекта - к разработке месторождения могут подключиться как власти Норвегии, так Евросоюз, не исключили в Norge Mining.

Смотрите также: