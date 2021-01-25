 Титан, фосфаты, ванадий: у РФ и КНР возник мощный конкурент - Норвегия | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 27.01.2021

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Экономика

Титан, фосфаты, ванадий: у РФ и КНР возник мощный конкурент - Норвегия

В Норвегии обнаружено гигантское месторождение полезных ископаемых. Оно должно сделать ЕС независимым от поставок редких полезных ископаемых из Китая и России. Эксклюзив DW.

Геологоразведка на юго-западе Норвегии в 2020 году по заказу компании Norge Mining

Геологоразведка на юго-западе Норвегии в 2020 году по заказу компании Norge Mining

Швейцарец Михаэль Вурмсер был банкиром, инвестором, работал над реструктуризацией госдолгов и долгов госкорпораций в том числе в России, пока не познакомился с несколькими бизнес-партнерами в Норвегии. Их предложение было таким: выкупить пять лицензий на разработку привлекательного месторождения фосфатов в Норвегии, которое ранее попало в сферу внимания норвежских университетов и Геологического ведомства Норвегии (NGU).

Бизнес-идея была простой, но привела к одному из самых крупных открытий последних лет в сфере добычи полезных ископаемых, вызвав интерес Евросоюза и Китая. Фирма Вурмсера, ссылаясь на результаты геологических разведок независимых компаний, утверждает, что обнаружила крупнейшее в мире месторождение подобного рода: объемы запасов только фосфатной руды составляют, по оценкам, не менее 70-80 миллиардов тонн.

Norge Mining будет добывать титан, ванадий и фосфаты 

Вурмсер и партнеры основали в Великобритании в 2018 году фирму Norge Mining, собрали капитал частных инвесторов из Швейцарии и Германии и начали сбор геологических проб в районе коммуны Эйгерсунн на юго-западе Норвегии. Помимо фосфатов в пробах были обнаружены в значительных количествах два других минерала: ванадий и титан. Ванадий - кандидат на звание "металла будущего". Уже сегодня десятая часть добытого ванадия уходит на производство аккумуляторов. Ванадиевые аккумуляторы значительно более высокопроизводительны, чем распространенные литий-ионные аккумуляторы: они быстрее заряжаются, имеют значительно более долгий жизненный цикл и лучше поддаются переработке. Титан играет важную роль в сталелитейной промышленности, фосфаты необходимы для производства удобрений.

Анализ проб титана, фосфатов и ванадия, взятых на норвежском месторождении

Анализ проб титана, фосфатов и ванадия, взятых на норвежском месторождении

Первоначальные электромагнитные разведывательные работы, проведенные в 2019 году, позволили предположить, что месторождение достигает только глубины в 300-400 метров. Последующие бурения и лабораторные анализы показали, что минерализация руды, то есть наличие в ней ценных полезных ископаемых, достигает глубины не менее, чем 2200 метров. Однако в Norge Mining надеются, что в итоге ископаемые можно будет добывать и на глубине до 4500 метров. Еще в 2012 году NGU оценивала общую стоимость месторождения в 30 миллиардов евро - исходя из предположения, что полезные ископаемые находятся на глубине не более 100 метров.

То, что у месторождения окажутся такие гигантские масштабы, никто в компании не ожидал, заметил Вурмсер в интервью DW. В настоящее время Norge Mining владеет, по собственным данным, 46 лицензиями на разработку месторождений на общей территории порядка 420 квадратных километров. Это как четыре Парижа, сравнивает Вурмсер. По заказу Norge Mining британская фирма SRK провела в 2020 году геологоразведку и пришла к выводам, что месторождение значительно крупнее, чем ранее считалось: только объемы фосфатной руды оцениваются ими в объеме не менее 70-80 миллиардов тонн. Норвежское месторождение таким образом станет самым крупным в мире, опередив Марокко (около 50 миллиардов тонн) и КНР (более 3 миллиардов). Тем не менее речь, как говорят в Norge Mining, идет о консервативной оценке: масса полезных ископаемых, которые учитывались при расчете, ограничивалась глубиной в 1500 метров.

К этому еще следует добавить порядка 3,5 миллиардов тонн руды, из которой можно добыть, по предварительным расчетам, 2,45 миллиона тонн ванадия. Оценок об объемах титана компания пока не предоставляет. 

"Критически важные ископаемые" для ЕС

Месторождение полезных ископаемых на юго-западе Норвегии вызвало интерес со стороны Европейского Союза (в который Норвегия не входит). Фосфаты, ванадий и титан находятся в списке "критически важных полезных ископаемых", который ЕС ведет с 2011 года. В список входят около 30 минералов, которые считаются системно значимыми для европейской экономической и экологической политики и которые в значительной степени приходится импортировать. Чаще всего импорт таких полезных ископаемых осложнен ограниченным числом поставщиков и проблемами с надежностью поставок. Так, к примеру, согласно новому пятилетнему экономическому плану КНР, власти этой страны оставляют за собой право ограничить экспорт редких полезных ископаемых в случае увеличения собственной потребности. 

Геологоразведка независимых компаний подтвердила запасы ценных минералов в норвежском месторождении, говорят в Norge Mining

Геологоразведка независимых компаний подтвердила запасы ценных минералов в норвежском месторождении, говорят в Norge Mining

Фосфаты, ванадий и титан Евросоюз импортирует, по данным из отрасли, из Китая (свыше 60%), России (20%), остальное - из Казахстана, Марокко и других стран Африки. Спрос на эти три минерала, как считается, будет только расти. Потребность в ванадии, например, увеличится на 58% до 2030 года, как следует из полученных DW прогнозов берлинского института EIT RawMaterials, созданного по инициативе ЕС. Для снижения риска перебоев в поставках ЕС создал так называемый "Европейский альянс компаний в сфере добычи полезных ископаемых" (ERMA). Инициативу поддержали уже около 160 компаний, включая Norge Mining. 

Norge Mining подчеркивает преимущества для европейских потребителей: короткий и надежный путь поставок, а также тот факт, что в непосредственной близости к ЕС нет сопоставимых по размеру месторождений. Вместе с тем пока в Norge Mining не готовы говорить о размерах и точных сроках будущих поставок - еще идут работы по подготовке к добыче. Старт производства, по собственным оценкам Norge Mining, должен начаться не ранее, чем через 5 лет. Непосредственной угрозы для поставок указанных трех минералов в ЕС нет, говорят в Брюсселе. Тем не менее, в Европе раздаются призывы создать резервы редких полезных ископаемых. С такой инициативой выступает, в частности, совет по экономической политике партии ХДС, входящей в правящую коалицию в ФРГ.

Норвегия ищет альтернативу нефти

В Еврокомиссии DW подтвердили, что ведут переговоры с властями Норвегии о поставках редких полезных ископаемых. В Осло, в свою очередь, активно строят планы на будущее после окончания эпохи интенсивной добычи нефти. Считается, что альтернативой экспорту нефти может стать добыча и экспорт редких полезных ископаемых.

По оценкам лабораторий, руда с месторождения Norge Mining имеет высокую концентрацию ценных полезных ископаемых

По оценкам лабораторий, руда с месторождения Norge Mining имеет высокую концентрацию ценных полезных ископаемых

В норвежской коммуне Эйгерсунн рады, что в их регионе обнаружено такое крупное месторождение, рассказал DW мэр коммуны Одд Стангеланд. Надежды местных жителей связаны с тем, что разработка месторождения даст региону импульс к устойчивому развитию, добавил мэр. Местные власти и Norge Mining утверждают, что добыча будет осуществляться с применением самых современных стандартов в сфере защиты окружающей среды, включая транспорт на водородном топливе

"Звонок из Китая каждые 10 дней"

Михаэль Вурмсер, основатель и заместитель CEO Norge Mining

Михаэль Вурмсер, основатель и заместитель CEO Norge Mining

Все началось как обычный бизнес, но постепенно стало делом, в котором замешана большая политика, говорит Михаэль Вурмсер. Очень внимательно, по его словам, за проектом следят не только в ЕС, но и в КНР. Вурмсер утверждает, что с компанией Norge Mining постоянно пытаются наладить контакты государственные сырьевые китайские компании: "Звонки поступают каждые десять дней", - рассказывает Вурмсер. По его словам, звонящие стараются склонить владельцев к продаже компании китайским партнерам. "Но для нас это не вариант: мы видим компании из Китая только в качестве потребителей".

Партнером Вурмсер хотел бы иметь только Евросоюз, с которым, по его словам, у них общая цель - добиться климатической нейтральности к 2050 году. Добычу того же ванадия в Норвегии, который может быть использован в износостойких аккумуляторах, он считает одним из элементов на пути к достижению этой цели.

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    Автор: Максим Филимонов


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