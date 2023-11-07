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Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий в колонии переведен в ПКТ

Лиза Ламбрехт
7 ноября 2023 г.

Правозащитник Беляцкий отбывает срок в колонии №9 в Горках. Перевод в помещение камерного типа - один из видов наказания, заключенных могут держать там до полугода.

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Belarus | Prozess Nobelpreisträger Ales Bjaljazki
Алесь БеляцкийФото: Vitaly Pivovarchik/BELTA/AFP/Getty Images

Белорусский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий, находящийся в колонии в Беларуси, переведен в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом сообщил основанный Беляцким правозащитный центр "Весна" со ссылкой на жену правозащитника Наталью Пинчук, выступившую в понедельник, 6 ноября, на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге.

Перевод заключенного в ПКТ - один из видов наказания, человека могут держать там до шести месяцев. Официально в условиях ПКТ можно выходить на получасовую прогулку в день, отовариваться на одну базовую величину (37 белорусских рублей) в месяц и получать одну бандероль в полгода. Находящиеся в ПКТ могут получать письма, однако у политических заключенных переписку блокируют.

В своем выступлении в Страсбурге Наталья Пинчук также подчеркнула, что Беларусь не хочет быть частью "новой Российской империи", и призвала добиваться свободы для белорусских политических заключенных. "Диктатор (правитель Беларуси Александр Лукашенко. - Ред.) считает "экстремизмом" защиту прав человека. Сегодня добиваться безусловной свободы для Алеся Беляцкого, для всех белорусских политических заключенных, добиваться свободы для Беларуси - это значит отстаивать мирное будущее Беларуси. И Украины, и нашего региона, а значит, и мира в целом. Свобода - это мир", - сказала она.

Алесь Беляцкий находится в заключении с 14 июля 2021 года. В марте 2023 года белорусский суд приговорил его к 10 годам лишения свободы якобы за контрабанду и организацию нарушения общественного порядка. В мае Беляцкого перевели в колонию №9 в Горках, которую считают одной из самых суровых в Беларуси. В 2022 году Норвежский нобелевский комитет присудил ему премию мира - вместе с правозащитниками из Украины и России.

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