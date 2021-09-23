Нобелевские премии вручат на родине лауреатов

Вручение Нобелевских премий и в этом году, как и в 2020-м, состоится не в рамках общей торжественной церемонии в Стокгольме, а отдельно - в тех странах, где живут лауреаты. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщил Фонд Нобеля. В то же время решение относительно Нобелевской премии мира, которую традиционно вручают в столице Норвегии Осло еще не принято - возможно, церемонию в Осло удастся провести.

"Думаю, каждому хочется, чтобы пандемия закончилась, но мы пока не достигли этой точки", - заявил исполнительный директор Фонда Нобеля Видар Хельгесен. Он отметил "неопределенность ситуации" вокруг пандемии и возможности путешествий. Было принято решение отменить и традиционный банкет с участием членов королевской семьи в ратуше Стокгольма.

Нобелевская неделя в 2021 году откроется 4 октября, когда будут объявлены лауреаты премии в области медицины. В следующие два дня назовут лауреатов по физике и химии, а 7 октября последует решение о присуждении премии в области литературы. Вручение премий обычно происходило 10 декабря, в день смерть Альфреда Нобеля, в Стокгольме. Церемония в прошлом году также была отменена из-за пандемии коронавируса.

Смотрите также: