Лех Валенса номинировал Алексея Навального на Нобелевскую премию мира

Бывший президент Польши Лех Валенса номинировал находящегося в заключении российского оппозиционного политика Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает интернет-версия издания Gazeta Wyborcza.

В обращении к Нобелевскому комитету Валенса, получивший премию мира в 1983 году, отметил, что Навальный проявил большое мужество и приложил немалые усилия для выявления коррупции, защиты права свободно выражать политические взгляды и противодействия режиму в России, который становится все более авторитарным. "Господин Навальный сегодня борется против тоталитаризма за идеалы демократии, основных прав и свобод человека и верховенства закона, так же как я несколько десятилетий назад сражался в коммунистической Польше", - указал Валенса.

Несколько номинаций Навального

Российского оппозиционного политика Алексея Навального номинировали на Нобелевскую премию мира уже несколько раз. В сентябре 2020 года стало известно, что кандидатуру оппозиционного политика предложили Нобелевскому комитету профессора нескольких университетов, занимающихся исследованиями России.

Позднее агентство Reuters сообщило, что Навального номинировал на премию мира министр окружающей среды Норвегии Ола Эльвестуен за его "усилия по мирной демократизации России".

Выдвигать потенциальных лауреатов на Нобелевскую премию мира могут депутаты парламентов и члены правительств разных стран мира, ректоры и профессора университетов, предыдущие обладатели премии, а также бывшие и действующие члены и советники Нобелевского комитета.

Прием номинации завершился 31 января. Затем оргкомитет назовет короткий список претендентов на награду. Лауреат Нобелевской премии мира станет известен в ноябре. В 2020 году ею была удостоена Всемирная продовольственная программа ООН.

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