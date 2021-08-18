НКО-"иноагентов" хотят обязать отчитываться об участниках мероприятий

Минюст хочет заставить некоммерческие организации, внесенные в перечень "иностранных агентов", предоставлять в ведомство список участников каждого организуемого ими мероприятия и финансово отчитываться о его проведении. Такие изменения в порядок отчетности для НКО-"иноагентов" содержатся в проекте приказа Минюста, на который в пятницу, 20 августа, обратило внимание РБК. Документ вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 1 сентября.

Новый порядок отчетности обяжет НКО-"иноагентов" информировать Минюст об осуществляемых ими программах на территории РФ. Ранее такие сведения подавались в уведомительном порядке.

Кроме того, НКО-"иноагенты" должны будут отчитаться о мероприятиях, запланированных внутри программ, а после их проведения сообщать по каждому информацию по девяти позициям. Помимо наименования мероприятия, его цели, источников финансирования и даты проведения, необходимо предоставить в Минюст список участников и контрагентов, а также полный финансовый отчет с указанием потраченных средств и использованного имущества. Согласно существующим нормам отчет ведется по шести позициям. Обновленный порядок может вступить в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать шесть лет.



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