 НКО-″иноагентов″ хотят обязать отчитываться об участниках мероприятий | Новости из Германии о России | DW | 20.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

НКО-"иноагентов" хотят обязать отчитываться об участниках мероприятий

Новый порядок отчетности НКО-"иноагентов" вынесен Минюстом РФ на общественное обсуждение. Он может вступить в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать шесть лет.

Baltisches Forum In St. Petersburg

Минюст хочет заставить некоммерческие организации, внесенные в перечень "иностранных агентов", предоставлять в ведомство список участников каждого организуемого ими мероприятия и финансово отчитываться о его проведении. Такие изменения в порядок отчетности для НКО-"иноагентов" содержатся в проекте приказа Минюста, на который в пятницу, 20 августа, обратило внимание РБК. Документ вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 1 сентября.

Новый порядок отчетности обяжет НКО-"иноагентов" информировать Минюст об осуществляемых ими программах на территории РФ. Ранее такие сведения подавались в уведомительном порядке.

Кроме того, НКО-"иноагенты" должны будут отчитаться о мероприятиях, запланированных внутри программ, а после их проведения сообщать по каждому информацию по девяти позициям. Помимо наименования мероприятия, его цели, источников финансирования и даты проведения, необходимо предоставить в Минюст список участников и контрагентов, а также полный финансовый отчет с указанием потраченных средств и использованного имущества. Согласно существующим нормам отчет ведется по шести позициям. Обновленный порядок может вступить в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать шесть лет.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 02:27

Травля неугодных в России: как живут НКО с клеймом "иноагента" (21.11.2017)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Особенности национальной борьбы с "иноагентами" в РФ – DW Новости (21.11.2017)  

Пять лет новому закону об НКО: каково быть "иностранным агентом" в России (16.11.2017)  

Также по теме

September 2018+++Wahlbeobachtung in Russland, Golos - Beobachter (c) DW/Evlalia Samedowa

Минюст РФ внес движение "Голос" в новый реестр "иноагентов" 18.08.2021

"Голос" стал первым объединением, внесенным Минюстом РФ в новый реестр незарегистрированных организаций-"иноагентов".

ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. SEPTEMBER 19, 2012. Office of Golos, an election monitoring organisation that is heavily funded by USAid, a United States federal government agency. (Photo ITAR-TASS/ Alexandra Krasnova) | Copyright: picture-alliance/dpa/A. Krasnova

Выборы в Госдуму 2021: наблюдатели "Голоса" будут, но в роли "иноагентов" 20.08.2021

Накануне выборов Минюст РФ внес движение "Голос" в новый список "иноагентов". Наблюдатели ОБСЕ на выборы не приедут. Так кто же будет осуществлять наблюдение, и будут ли выборы в России честными?

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 13, 2017: The offices of the Russian Justice Ministry in Zhitnaya Street. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa

Минюст РФ включил в список СМИ-"иноагентов" The Insider и пятерых журналистов 23.07.2021

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что издание продолжит работать, поскольку является латвийским и российские законы на него не распространяются.

Реклама

Самые читаемые

За санкции Запада белорусские власти мстят в Гродно тяжело больным детям?  

Визит Меркель к Путину: "Северный поток - 2" не станет главной темой  

Польша создала на границе с Беларусью лагеря для приема мигрантов  