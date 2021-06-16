Участницу Pussy Riot заподозрили в планах сорвать матчи Евро-2020

Причиной задержания участницы группы Pussy Riot и ведущей телеканала "Дождь" Вероники Никульшиной стала информация о том, что она якобы намерена сорвать матчи чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербург. Об этом сообщил адвокат задержанной Сергей Тельнов агентству "Интерфакс" в среду, 16 июня, со ссылкой на полицейский рапорт. Вместе с тем Тельнов отметил, что не знает, откуда у полиции такая информация, и у его подзащитной таких намерений не было. "Веронику Никульшину задержали сегодня около дома, в отделе полиции на нее составлен протокол по ч.1 ст.19.3 (невыполнение требований сотрудников полиции)", - заявил Тельнов.
До этого активистку задержали в День России, 12 июня, в районе Лубянской площади в Москве, когда она участвовала в съемках фильма для YouTube-канала "Редакция". Другой адвокат Никульшиной Дмитрий Захватов сообщил, что его подзащитная давала интервью и в руке у нее был костюм в чехле, "и видимо, это было интерпретировано органами политического сыска так, что она собирается провести какую-то протестную акцию, приуроченную ко Дню России". На нее составили два протокола - за мелкое хулиганство и за курение в неположенном месте.
Ранее Никульшину задерживали в начале мая, обвинив в попытке сорвать репетицию парада в Москве. Активистка утверждала, что планировала лишь снимать документальное кино, которое не связано с протестами. Участнице Pussy Riot дали пять суток административного ареста за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
Акции на ЧМ-2018 и в день рождения Путина
Никульшина получила известность после акции на финале ЧМ по футболу 2018 года в Москве, когда во время матча она вместе с другими участниками Pussy Riot выбежала на поле стадиона в полицейской форме. Акцией "Милиционер вступает в игру" активисты хотели привлечь внимание к проблеме политзаключенных в России. Все четверо были задержаны и провели 16 суток под арестом.
Еще одна известная акция с участием Никульшиной прошла в день рождения президента РФ Владимира Путина в октябре 2020 года. Участники Pussy Riot участники вывесили радужные флаги ЛГБТ на "главных символах российской государственности": зданиях Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке, администрации президента РФ на Старой площади, Верховного суда, министерства культуры России и ОВД по Басманному району.
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Автор: Александра Елкина