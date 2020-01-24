 Нидерланды высылают двух российских дипломатов | Новости из Германии о Европе | DW | 10.12.2020

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Европа

Нидерланды высылают двух российских дипломатов

В МИД Нидерландов уже заявили, что подозреваемым в шпионаже в сфере высоких технологий сотрудникам российского внешнеполитического ведомства предписано покинуть королевство в течение двух недель.

Контур человека

Голландское министерство внутренних дел и по делам королевства в четверг, 10 декабря, заявило, что Служба общей разведки и безопасности Нидерландов пресекла деятельность двух сотрудников Службы внешней разведки РФ, аккредитованных как дипломаты в российском посольстве. "Оба они объявлены персонами нон грата", - говорится в документе. Как пояснили в МИД Нидерландов, подозреваемым в шпионаже в сфере высоких технологий сотрудникам российского внешнеполитического ведомства предписано покинуть королевство в течение двух недель.

В российском посольстве агентству ТАСС подтвердили получение ноты голландского МИД. "Вместе с тем каких-либо доказательств их противоправных действий на территории королевства предъявлено не было", - отметили в диппредставительстве. В посольстве уже заявили, что Москва примет ответные и адекватные меры.

Последний подобного рода скандал между Россией и Нидерландами разгорелся в 2018 году, когда власти королевства  выслали четырех предполагаемых российских шпионов. Они якобы пытались взломать сеть Организации по запрещению химического оружия в Гааге, напоминает агентство dpa.

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    Автор: Наталия Королева


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