Дания обвинила российского гражданина в шпионаже

Дания обвинила гражданина России, постоянно проживающего на ее территории, в шпионаже на российскую разведку. Россиянин, в числе прочего, подозревается в передаче российской разведке информации о датских энергетических технологиях, сообщила прокуратура Дании в среду, 9 декабря. Обвинение предъявлено по статье 108 УК Дании.

Предполагаемый российский шпион находится под стражей в Дании с начала июля. В сообщении датской прокураты отмечается, что дело в отношении гражданина РФ основано на результатах масштабного расследования, проведенного Службой полицейской разведки. Судебный процесс по данному делу будет вестись в закрытом режиме. В сообщении прокуратуры также говорится, что обвинение будет ходатайствовать о приговоре россиянина к лишению свободы и депортации из Дании.

Посольство России в Копенгагене назвало обвинения, предъявленные россиянину, ошибкой и выразило надежду, что его освободят. "Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника", - сказали в посольстве в интервью "Интерфаксу".

Смотрите также: