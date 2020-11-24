 Дания обвинила российского гражданина в шпионаже | Новости из Германии о Европе | DW | 09.12.2020

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Европа

Дания обвинила российского гражданина в шпионаже

Россиянина подозревают в передаче российской разведке информации о датских технологиях в сфере энергетики. Обвинение намерено ходатайствовать о приговоре россиянина к лишению свободы и депортации из Дании.

Силужт человека

Дания обвинила гражданина России, постоянно проживающего на ее территории, в шпионаже на российскую разведку. Россиянин, в числе прочего, подозревается в передаче российской разведке информации о датских энергетических технологиях, сообщила прокуратура Дании в среду, 9 декабря. Обвинение предъявлено по статье 108 УК Дании.

Предполагаемый российский шпион находится под стражей в Дании с начала июля. В сообщении датской прокураты отмечается, что дело в отношении гражданина РФ основано на результатах масштабного расследования, проведенного Службой полицейской разведки. Судебный процесс по данному делу будет вестись в закрытом режиме. В сообщении прокуратуры также говорится, что обвинение будет ходатайствовать о приговоре россиянина к лишению свободы и депортации из Дании.

Посольство России в Копенгагене назвало обвинения, предъявленные россиянину, ошибкой и выразило надежду, что его освободят. "Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника", - сказали в посольстве в интервью "Интерфаксу".

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  • Кабинет, украшенный портретами Элвиса Пресли

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

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  • План дежурства служебных собак

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    План дежурства служебных собак

    Немецкая педантичность сказывается в самых неожиданных вещах. Это - план дежурства служебных собак, которые охраняют территорию штаб-квартиры БНД в Пуллахе. Наверху - крупно - напоминание: "Свободные от службы накануне собаки сначала выгуливаются".

  • Электронно-вычислительный центр

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

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  • Обложка фотоальбома

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    "Ночью шпионы спят"

    Обложка фотоальбома Мартина Шлютера (Мартина Лукаса Кима) "Ночью шпионы спят", который вышел в мюнхенском издательстве Sieveking Verlag. На выставке в Берлине представлены сейчас многие фотографии из этого альбома - иновые, сделанные, уже в Берлине, в новой штаб-квартире немецкой внешней разведки, куда она переедет в 2017 году.

    Автор: Ефим Шуман


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