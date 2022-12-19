Нидерланды официально извинились за свою роль в работорговле

Нидерланды стали первой страной в Европе, официально извинившейся за работорговлю в прошлом. Правительство выделит 200 млн евро на проекты, направленные на повышение осведомленности о наследии рабства.

Правительство Нидерландов принесло официальные извинения за "преступления против человечности" и роль страны в работорговле в прошлом. Речь премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, с которой он выступил в Национальном архиве в Гааге, опубликована на сайте правительства страны в понедельник, 19 декабря.

"Долгое время я думал, что мы не можем легко взять на себя серьезную ответственность за то, что произошло так давно. То, что никто из нас не испытал на себе. Долгое время я думал, что роль Нидерландов в рабстве осталась в прошлом. Но я был неправ", - заявил Рютте.

По его словам, "столетия угнетения и эксплуатации" продолжают сказываться и сегодня "в расистских стереотипах, в дискриминационных моделях исключения, в социальном неравенстве". "И чтобы сломать эти стереотипы, мы также должны открыто и честно взглянуть в лицо прошлому. Правда, что никто из ныне живущих лично не виноват в рабстве. Но также верно и то, что голландское государство во всех его проявлениях на протяжении истории несет ответственность за ужасные страдания, причиненные порабощенным людям и их потомкам", - подчеркнул премьер.

"Сегодня от имени правительства Нидерландов я приношу извинения за прошлые действия голландского государства: перед порабощенными людьми в прошлом, во всем мире, которые пострадали в результате этих действий, а также перед их дочерями и сыновьями и всем их потомкам до наших дней", - сказал Рютте.

Нидерланды первыми в Европе извинились за свою роль в работорговле

Нидерланды стали первой европейской страной, которая извинилась за свою историческую роль в работорговле, отмечает агентство Bloomberg. Правительство также планирует создать фонд в размере 200 миллионов евро для финансирования проектов, направленных на повышение осведомленности о наследии рабства.

Извинения Рютте последовали за публикацией отчета об "институциональном расизме" в министерстве иностранных дел Нидерландов. Некоторые сотрудники этого ведомства утверждали, что коллеги использовали в их отношении расистские высказывания, пишет Bloomberg.

Глава Национальной комиссии по репарациям Суринама Арманд Зундер заявил, что извиняться за участие в работорговле должен не премьер-министр, а король Виллем-Александр, и не из Гааги, а в бывших колониях. Созданный фонд, по его словам, должен составлять не миллионы, а миллиарды евро.

Нидерланды сыграли ключевую роль в рабстве в Суринаме, Бразилии и Карибском бассейне, а также в Южной Африке и Азии, где действовала Голландская Ост-Индская компания. В период с XVII-го по XIX-й век голландские купцы продали в рабство более 600 тысяч человек из Африки и Азии.

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