Нидерланды будут готовить украинских военных

На 170-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 12 августа (время московское).

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Россия уже использовала около 85% своих действующих вооруженных сил в войне против Украины, включая войска, переброшенные с Дальнего Востока и со всего мира, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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Развязанная Путиным война против Украины в первом квартале после нападения отбросила экономику России на четыре года назад, и это стало причиной одного из самых продолжительных спадов в ее истории. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В частности, указывается, что международные санкции нанесли ощутимый удар по торговле и автомобилестроению, в то время как потребительские расходы жителей РФ сократились.

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Нидерланды присоединились к инициированной Великобританией программе подготовки украинских военных. Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter, нидерландские инструкторы начнут свою миссию уже в августе.

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