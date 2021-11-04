 Нидерландского журналиста выслали из РФ из-за двух штрафов | Новости из Германии о России | DW | 04.11.2021

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Россия

Нидерландского журналиста выслали из РФ из-за двух штрафов

Корреспондент de Volkskrant Том Винненк не сообщил о переезде на другую квартиру в Москве и съездил на Чукотку без разрешения местных властей. Ему запретили въезд в РФ до 2025 года.

Москва

Москва

Российские власти аннулировали вид на жительство корреспонденту нидерландской газеты de Volkskrant Тому Винненку и запретили ему въезд в страну до 2025 года. Как сообщило издание в среду, 3 ноября, журналист уже вернулся в Нидерланды.

Веннинк работал в Москве с 2015 года и нынешней осенью пытался в очередной раз продлить аккредитацию в РФ, однако столкнулся со сложностями. МВД РФ отозвало вид на жительство журналисту в связи с двумя старыми административными правонарушениями. В 2019 году он не сообщил о переезде на другую квартиру в Москве, а в 2020-м был оштрафован за посещение Чукотки без разрешения местных властей.

В МИД Нидерландов, по данным de Volkskrant, назвали неприемлемой ситуацию, в которой "журналист вынужден покинуть страну против своей воли". Ведомство безуспешно пыталось решить проблему по дипломатическим каналам.

В августе нынешнего года из России была выслана корреспондентка британской медиакомпании ВВС Сара Рейнсфорд. ФСБ объявила ее "угрозой национальной безопасности" и бессрочно запретила въезжать в страну.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


 

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