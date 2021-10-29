США и их союзники раскритиковали нарушения свободы СМИ в России

Подписанты совместного заявления призвали Москву прекратить политические преследования журналистов. Россия пытается закрыть гражданам доступ к независимым СМИ, указывается в документе.
США и их союзники раскритиковали Россию за репрессии против независимых СМИ, призвав ее защищать свободу слова. В совместном заявлении, обнародованном вечером в четверг, 28 октября, 17 странами, включая США, Канаду, Германию и Украину, указывается, что новые жесткие требования России к маркировке сообщений, публикуемых "иноагентами", свидетельствуют о "недвусмысленных попытках закрыть доступ россиянам к независимой журналистике".
В заявлении отмечается, что за последние четыре месяца Россия включила в список "иноагентов" десятки журналистов и СМИ. По словам авторов документа, Москва пытается закрыть филиалы Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России, обвинив их более чем в 600 нарушениях и наложив на них штрафы на общую сумму в 4,4 млн долларов, и выслала из страны корреспондента британской медиакомпании ВВС Сару Рейнсфорд.
США и их союзники также раскритиковали власти РФ за задержания журналистов, освещавших акции в поддержку Алексея Навального, отметив, что десять репортеров находятся в заключении лишь за то, что выполняли свою работу.
"Мы призываем РФ выполнять свои международные обязательства в сфере прав человека, уважать и гарантировать свободу СМИ и безопасность журналистов. Мы призываем правительство России прекратить репрессии против независимых голосов, политически мотивированное преследование журналистов и СМИ и освободить всех тех, кто был несправедливо задержан", - говорится в совместном заявлении.
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