Невкусно, или Почему импортозамещение продуктов удалось лишь частично?

Эмбарго на продукты питания из стран ЕС, по данным российских экспертов, не достигло цели. "Запрещенка" попадает в Россию в обход санкций. Сергей Елкин еще об одной причине неудачи импортозамещения.
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