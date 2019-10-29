Невкусно, или Почему импортозамещение продуктов удалось лишь частично?

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

Кому в России можно не носить маску для защиты от коронавируса

Появление президента РФ Путина в Сарове без защитной маски на лице вызвало много вопросов. Сергей Елкин об очевидных - хотя и не для всех - вещах в разгар второй волны пандемии.