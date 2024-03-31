Пока Биньямин Нетаньяху будет проходить лечение, его пост временно займет министр юстиции Ярив Левин.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет операцию по лечению грыжи, сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan в воскресенье, 31 марта. Он будет находиться под полным наркозом. Сообщается, что грыжу у Нетаньяху обнаружили в субботу, 30 марта в ходе планового осмотра.

На время отсутствия его должность временно займет министр юстиции и заместитель премьер-министра страны Ярив Левин. Он является автором судебной реформы, которая вызвала масштабные протесты и много споров внутри Израиля.

Как сообщили в офисе Биньямина Нетаньяху, вечером 31 марта он проведет пресс-конференцию в Иерусалиме в преддверии своей операции.

Операция пройдет на фоне протестов в Израиле за отставку Нетаньяху

В субботу, 30 марта, в Израиле прошли протесты против правительства Нетаньяху. В частности, участники демонстраций требовали отставки израильского премьера и возвращения израильских заложников, удерживаемых террористами ХАМАС.

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