Нетаньяху отстранил министра за слова о ядерном ударе

Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху назвал свои слова о том, что применение ядерной бомбы в Газе - одна из возможностей в ходе войны, "метафорическими".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях правительства на неопределенный срок после слов последнего о возможности нанести ядерный удар по сектору Газа. Об этом сообщают израильские СМИ в воскресенье, 5 ноября.

Фразу о том, что использование в секторе Газа ядерной бомбы является "одной из возможностей" в ходе войны с террористической организацией ХАМАС, Элияху произнес ранее в тот же день в интервью радиостанции Kol Berama. Эти слова вызвали широкий резонанс в Израиле, премьер Нетаньяху назвал их "оторванными от реальности".

Нетаньяху о возможности ядерного удара по сектору Газа

"Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с самыми высокими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда тем, кто не вовлечен, и мы будем продолжать делать это до победы", - подчеркнул Нетаньяху. Что касается министра по делам наследия Израиля, то он указал впоследствии, что выразился "метафорически", добавив, что это "должно было быть понятно всем, у кого есть мозги".

Реакция ХАМАС на дискуссию о ядерном ударе по Газе

Террористическая организация ХАМАС, совершившая 7 октября нападение на Израиль и удерживающая до сих пор десятки заложников в секторе Газа, реагируя на высказывания Элияху, написала в Telegram, что это заявление "является выражением оккупационного нацизма и геноцида".

Между тем израильское онлайн-издание The Times of Israel привело комментарий неназванного министра из израильского правительства относительно решения Нетаньяху отстранить Амихая Элияху от заседаний: "Это просто смешно. Сейчас и так практически нет заседаний правительства, а большая часть работы выполняется в рамках раундов голосования по телефону".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.



Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 10000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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