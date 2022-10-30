Немецкую экопремию получили два инженера и биолог

Лауреатами Немецкой премии за защиту окружающей среды (Deutscher Umweltpreis) в 2022 году стали инженеры Фридрих Мевис (Friedrich Mewis) и Дирк Леман (Dirk Lehmann), а также зоолог Кристоф Шенк (Christof Schenck). Церемония награждения состоялась в воскресенье, 30 октября, в Магдебурге.

По словам президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), вручавшего награду, все лауреаты "продемонстрировали выдающиеся достижения" благодаря своему творческому духу, предпринимательской смелости, страсти и силе созидания.

Инженеры Мевис и Леман были удостоены награды, денежная часть которой составляет 500 000 евро, за изобретение устройства, позволяющего кораблям экономить энергию и горючее и производить меньше парниковых газов.

Глава зоологического общества "Франкфурт" Шенк стал лауреатом благодаря своим достижениям в борьбе за сохранение исчезающих видов животных и тропических лесов.

Кроме того, в рамках Немецкой премии за защиту окружающей среды был присужден почетный приз, денежная часть которого составила 20 000 евро. Его получили Мириам Рапиор (Myriam Rapior) из немецкой экологической организации BUND и представительница "Объединения германской молодежи в сельском хозяйстве" (BDL) Катрин Муус (Kathrin Muus). Обе они, по мнению жюри, способствовали "возведению мостов между сельским хозяйством и окружающей средой".

Важность борьбы с изменениями климата

В своей речи по случаю вручения премии Штайнмайер предупредил о недопустимости того, чтобы борьба против изменения климата ушла в политической повестке на задний план и была "отложена на неопределенный срок" на фоне войны России против Украины. По мнению главы германского государства, руководством к действию должен стать девиз: "Сейчас - самое время!"

"Теперь нам нужно еще быстрее перейти к новой эпохе после эпохи использования ископаемых источников энергии. Нам нужно еще быстрее сделать наше энергоснабжение, нашу промышленность и наши способы передвижения нейтральными с точки зрения климата. Будучи бедной природными ресурсами страной, нам необходимо еще быстрее найти новых партнеров, чтобы сократить свою зависимость от одного-единственного", - подчеркнул Штайнмайер.

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