Немецким детям грозит вспышка скарлатины

Детям и их родителям в Германии предстоит столкнуться со вспышками опасных инфекционных заболеваний, говорится в исследовании, проведенном немецкой страховой компанией Barmer и представленном во вторник, 14 марта.

Одна из причин - в том, что из-за локдаунов во время пандемии COVID-19 дети, не ходившие в детский сад или в школу, не контактировали друг с другом и с вирусами, за счет чего значительно реже болели. Теперь эти дети либо уже пошли в школу, либо учатся в классах постарше. И все бы ничего, однако такие заболевания, как скарлатина, переносятся тем легче, чем младше ребенок, отмечают в Barmer. Течение болезни у детей школьного возраста может быть весьма тяжелым.

В 2019 году в Германии скарлатиной было инфицировано 235 тыс. детей. В 2021-м - всего 25,2 тыс. Многим из тех, кто не заболел в раннем детстве, еще предстоит перенести это заболевание. "Дети - главные проигравшие в борьбе с пандемией ковида, - уверен директор Barmer Кристоф Штрауб (Christoph Straub). - Им пришлось страдать от многочисленных запретов, а теперь они сталкиваются с последствиями этих запретов для своего здоровья".

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