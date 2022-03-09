Когда туман в голове: немецкие врачи ищут способы лечения затяжного ковида

Пациентам обычно даже трудно описать словами состояние, которое они испытывают при так называемом "мозговом тумане" (Brain Fog). Симптомы еще до конца не изучены, поэтому врачам часто трудно поставить точный диагноз. Да и самим пациентам, страдающим от этого недуга, трудно описать его признаки. Они просто пребывают в туманном состоянии.

В дополнение к проблемам с концентрацией внимания, трудностям подбора слов и забывчивости, у пациентов возникают и другие симптомы, которые характеризуются общим умственным истощением. Эти симптомы развиваются не только у пожилых, но и у молодых людей, особенно как следствие перенесенного ими заболевания COVID-19.

Во многих неврологических отделениях больниц и врачебных учреждениях с начала коронавирусной пандемии зафиксирован рост числа пациентов с симптомами "мозгового тумана". У многих даже возникают проблемы с памятью или решением простых повседневных задач. По мнению экспертов, "мозговой туман" - серьезное состояние, которое может существенно ухудшить работу мозга. Исследования относительно того, наблюдаются ли при мозговом тумане структурные повреждения головного мозга или могут ли играть роль воспалительные процессы в нем, еще не подтверждены. Чтобы выяснить это, мозг пациентов обследуется с помощью МРТ. Ученые и врачи предполагают, что "мозговой туман" обратим и может исчезнуть сам по себе. Но на это может уйти много времени - от нескольких месяцев до одного года.

Случайное открытие

Несколько лет назад немецкий стартап Berlin Cures разработал препарат BC 007 для лечения тяжелых сердечных заболеваний. Сегодня он находится на второй стадии исследования. Врачи связывают с ним большие надежды, кроме того, он может помочь в терапии постковидного состояния.Беттина Хохбергер (Bettina Hohberger) использовала препарат BC 007 в офтальмологическом отделении Университетской клиники города Эрлангена у пациента с глаукомой. Специалистам удалось обнаружить специфические аутоантитела в крови пациента и диагностировать нарушение кровообращения в глазах. Предназначенный для лечения тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, препарат BC 007 может также улучшить кровообращение в других органах.

"У пациентов с постковидным синдромом тоже могут быть нарушения кровообращения", - предполагает Беттина Хохбергер. Препарат BC 007 способен нейтрализовать аутоантитела и улучшить кровообращение в организме больного.

Первые результаты превзошли все ожидания

"Мы не ожидали, что препарат будет иметь такой эффект. У нашего первого пациента была глаукома и постковидный синдром, а затем у нас было еще три пациента с длительным постковидным синдромом. У всех пациентов после лечения новым препаратом улучшилась мыслительная способность и концентрация внимания", - говорит врач Беттина Хохбергер.

Усталость и крайнее истощение являются симптомами "мозгового тумана"

"Если препарат BC 007 работает, он должен быть доступен всем, кто в нем нуждается", - подчеркивает врач. По информации стартапа Berlin Cures, он планирует крупное международное исследование, которое ставит своей цельюускоренное одобрение лекарства BC 007 для лечения постковидного синдрома.

"Мозговой туман" развивается не только при затяжном ковиде, он часто является признаком различных дисфункций мозга. Соответственно, варианты лечения и прогнозы крайне индивидуальны и к тому же сложны.

Необходим комплексный подход

Ученые и врачи советуют тем, кто страдает от "тумана" в голове, быть как можно более активными и внимательными, а также прислушиваться к сигналам своего тела. Важны здоровое питание, физические упражнения и хороший режим сна. Еще одна рекомендация - сократить употребление алкоголя или совсем его исключить, так как он может оказывать влияние на работу мозга и мыслительные способности.

Различные лекарства, которые могут принимать люди с "туманом" в голове, также должны быть проверены на наличие побочных эффектов. И, наконец, тело и мозг нуждаются в достаточном количестве жидкости, ведь она важна для всех функций нашего организма. Все это может помочь в преодолении недуга и восстановлении способности снова увидеть привычные вещи немного яснее.

"Людям, страдающим от так называемого "мозгового тумана", и которые хотят вернуть способность ясно мыслить и видеть мир прежними глазами, можно с определенностью сказать, что врачи и ученые работают над тем, чтобы найти эффективное лечение, - подчеркивает врач Беттина Хохбергер. - Лекарство не будет доступно уже завтра, но есть проблески надежды. Так что не отчаивайтесь и не сдавайтесь".

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