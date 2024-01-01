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Немецкий союз журналистов осудил удар РФ по отелю в Харькове

Александра Иванова
1 января 2024 г.

Утверждение министерства обороны РФ, что в гостинице Kharkiv Palace находились сотрудники ГУР, "человеконенавистническое и циничное", заявил глава DJV Мика Бойстер.

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Гостиница Kharkiv Palace после российского ракетного удара
Гостиница Kharkiv Palace после российского ракетного удараФото: AP/picture alliance

Обстрел Россией харьковской гостиницы Kharkiv Palace, в ходе которого в числе прочих пострадали два сотрудника немецкого общественно-правового телеканала ZDF и их украинская переводчица, - это нападение на свободу журналистики, считают в Немецком союзе журналистов (DJV). Обоснование этой атаки, обнародованное министерством обороны РФ, является "человеконенавистническим и циничным", заявил в воскресенье, 31 декабря, председатель DJV Мика Бойстер (Mika Beuster).

Россия совершила ракетный обстрел Харькова 30 декабря 2023 года в ответ на удары ВСУ по Белгороду, нанесенные ранее в тот же день. Одна из российских ракет попала в жилой дом в центре города, были разрушены и другие объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, один из ударов пришелся по гостинице Kharkiv Palace. В результате обстрела РФ, по данным Харьковской областной прокуратуры, пострадали не менее 26 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

После удара по Kharkiv Palace Минобороны РФ обнародовало заявление, в котором утверждалось, что в отеле находились представители Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также "иностранные наемники". "Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде", - говорилось в заявлении.

"Журналисты - не спецслужба и не воюющая сторона"

"Мы, журналисты, - не спецслужба и не воюющая сторона, а независимые наблюдатели за происходящим", - прокомментировал утверждение Минобороны РФ Мика Бойстер. "Журналисты, освещающие военные действия, находятся под защитой Женевской конвенции, и это сохраняет силу и по отношению к войне в Украине", - напомнил он.

По данным телеканала ZDF, в Харькове журналистов селят преимущественно в гостинице Kharkiv Palace, так как в ней оборудовано бомбоубежище. В свою очередь агентство epd указывает, что это уже не первый случай, когда от российских военных ударов в Украине страдают журналисты и сотрудники неправительственных организаций.

Главный редактор телеканала ZDF Беттина Шаустен (Bettina Schausten) в связи с ударами ВС РФ по Харькову обвинила Москву в "очередном нападении на свободную прессу". Ее канал продолжит освещать "войну России против гражданского населения Украины", - пообещала Шаустен, пожелав своим раненным коллегам скорейшего выздоровления.

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