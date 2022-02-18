 Немецкий политик о недвижимости Назарбаева: Конфискация возможна | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 18.02.2022

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Германия

Немецкий политик о недвижимости Назарбаева: Конфискация возможна

Депутат ландтага земли Баден-Вюртемберг, обратившийся к земельному главе после расследования DW, рассказал в интервью, что будет дальше с недвижимостью семьи Назарбаевых в Баден-Бадене.

Замок-отель Бюлерхёе

Замок-отель Бюлерхёе

Йонас Вебер (Jonas Weber), социал-демократ, депутат ландтага федеральной земли Баден-Вюртемберг был первым, кто после публикации результатов расследования DW об имуществе семьи Назарбаевых в Германии, обратился к земельному главе с призывом конфисковать недвижимость семьи экс-президента Казахстана в Баден-Бадене. В интервью DW Вебер рассказал, возможно ли это и на каком основании.             

DW: Г-н Вебер, вы недавно обратились с письмом к премьер-министру Баден-Вюртемберга Винфриду Кречману (Winfried Kretschmann). И потребовали реакции на расследование DW, согласно которому семья Нурсултана Назарбаева крупно потратилась на недвижимость в районе Баден-Бадена. Почему, с вашей точки зрения, такое письмо стало необходимым?

Йонас Вебер: Я уверен, что мы как страна с сильной демократией должны показать, что не являемся надежным убежищем для автократов и бывших правителей. И меня очень беспокоило в расследовании Deutsche Welle, что мы столкнулись с этим в центре Баден-Вюртемберга. Поэтому я попросил премьер-министра обязательно и срочно принять меры.

- Каких шагов, какой реакции вы конкретно ожидаете от земельного правительства?

Йонас Вебер

Йонас Вебер

-  У нас есть возможность для конфискации с помощью закона об охране памятников, потому что речь идет об исторических зданиях. Я попросил премьер-министра пойти на этот шаг, потому что, по моему мнению, это единственно правильный сигнал демократическим силам в Казахстане о том, что мы не потерпим такое в Германии, и в частности в Баден-Вюртемберге.

- При этом в центре внимания находится замок Бюлерхеё. Этот объект расположен, если я правильно понимаю, в вашем избирательном округе. Почему для вас и для вашего региона этот исторический памятник имеет такое значение?

- Бюлерхеё - это замок-отель с давними и знаменитыми традициями. Поэтому многим людям так нравится этот замечательный комплекс. Он имеет большое значение для северного Шварцвальда. Это не просто здание, а очень важное для нас наследие. Поэтому я считаю, что оно не должно находиться не в тех руках. Вот почему мы должны вмешаться. И тут есть практический аспект. Вы должны представить себе этот роскошный комплекс, который уже в течение нескольких лет пустует. Это причиняет боль всем местным жителям. Мы хотим видеть жизнь в Бюлерхеё. А сейчас ее там нет.

- Можете ли вы объяснить тот факт, что замок был куплен за 20 миллионов евро, но после этого ничего не происходит. Вам ясно, почему это так?

- Это весьма примечательно, что человек, который занимал высокий государственный пост, сумел сколотить такое состояние. В западной демократии это было бы невозможно. Я подозреваю, как именно было нажито такое состояние. И я думаю, что эта недвижимость используется для того, чтобы вложить деньги за границей. Поэтому мы как демократическая страна должны провести четкую линию и сделать все, что в наших силах, для того, чтобы отдельные бывшие властители не вкладывали деньги в Германии или где бы то ни было.

- Казахстанцы, в частности семья Нурсултана Назарбаева, - не единственные, кто инвестирует большие деньги в недвижимость в Баден-Бадене. Этот город - магнит и для богатых россиян. Будете ли вы бороться за то, чтобы и на их инвестиции было обращено особое внимание?

- Обязательно. Потому что основополагающий принцип демократии заключается в том, что мы не хотим быть тем местом, где хранят деньги люди с неоднозначным прошлым в политике или бизнесе. В случае с Бюлерхеё - это теперь очень известный пример, но то же самое относится и к другим людям, которые пытаются инвестировать деньги тут, за границей.

- То, что в ФРГ за большие деньги скупается недвижимость богатыми людьми из Восточной Европы или Центральной Азии, может говорить и о том, что в Германии это сделать легко. Считаете ли вы, что Германия и на федеральном уровне должна активнее бороться с отмыванием денег?

- Вы затронули тему, которую мы должны оценить с политической точки зрения. И понять, что происходит. Я знаю и могу понять то, что немцы ценят наличные деньги. Но это и привлекает людей. В Германии вы практически все можете купить за наличные. И совершенно нормально, что честный налогоплательщик в Германии имеет наличные деньги. Но эта ситуация не должна служить лазейкой для людей из других стран, которые получили деньги сомнительным путем.

- Бюлерхеё и семья Назарбаева находятся сейчас в центре внимания в качестве наглядного примера противоречия между денежной политикой и выгодными инвестициями в недвижимость в Германии. Что касается конфискации имущества, которую вы упомянули, уверены ли вы, что на этом фоне политики в состоянии довести это дело до конца?

- Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за расследование, потому что без расследования DW у меня не было полного представления о том, что произошло. Но демократия должна быть дееспособной - это правильно и логично. Поэтому я надеюсь, что мы как земля Баден-Вюртемберг займемся этим делом и не остановимся на Бюлерхеё, а будем способны действовать и в других случаях. Это будет непросто. Я знаю это. Но политики должны решить, как они в будущем смогут предотвращать подобные сценарии. Я уверен, это будет супер-сигнал демократическим силам в других странах, если мы скажем: с нами это не пройдет и в Германии нет места автократам.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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