Немецкий омбудсмен встревожена проблемой экстремизма в бундесвере

Уполномоченная бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ева Хёгль (Eva Högl) встревожена ростом числа экстремистских инцидентов в бундесвере. Очевидно, "что во всех сферах бундесвера по-прежнему необходимо принятие мер против экстремизма", заявила она во вторник, 23 февраля, представляя в бундестаге свой ежегодный отчет.

Число правоэкстремистских инцидентов в бундесвере в 2020 году возросло до 229, в 2019-м этот показатель составлял 197, указала Хёгль. При этом в Службе военной контрразведки Германии (MAD) зафиксировано около 500 инцидентов, предположительно, совершенных экстремистами и представителями движения "рейхсбюргеров", отметила она далее.

В этой связи необходимы "разъяснения, наказания и профилактика" экстремизма. В бундесвере не место тому, кто совершает экстремистские действия или лишь считает, что экстремизм в порядке вещей, подчеркнула Хёгль. При этом омбудсмен призвала углубить политическую подготовку немецких военнослужащих. По ее словам, политическое образование военных должно стать составной частью их службы, оно будет помогать предотвращать распространение экстремистских взглядов среди военнослужащих.

Длительные процессы против предполагаемых экстремистов в бундесвере

Кроме того, Хёгль указала на "зачастую слишком долгие" процессы в отношении подозреваемых в экстремизме в бундесвере. В настоящее время они длятся в среднем 20 месяцев, сообщила она и призвала значительно ускорить расследование в отношении предполагаемых экстремистов в бундесвере.

Говоря о конкретных инцидентах, омбудсмен упомянула недавно получивший известность случай в подразделении специального назначения. Его командующий Маркус Крайтмайр (Markus Kreitmayr) предоставил возможность военнослужащим вернуть незаконно присвоенные ими боеприпасы, причем никакого наказания не последовало. По словам Хёгль, пока неясно, известно ли было об этом инциденте министерству обороны, начато соответствующее расследование.

Расследования экстремизма в бундесвере

В декабре стало известно о расследовании Службы военной контрразведки в отношении сразу нескольких сотрудников Управления закупок бундесвера в связи с их возможной принадлежностью к движению "рейхсбюргеров". Все подозреваемые работают в региональном офисе города Ульм, причем в их числе и начальник офиса.

В июле стало известно о расследовании той же службы в отношении четырех правых экстремистов в бундесвере, которых считают вероятными участниками турецкой ультраправой группировки "Серые волки". В том же месяце саму военную контрразведку заподозрили в том, что она попала под воздействие правых экстремистов - ее сотрудники, предположительно, информировали о ходе ведущегося расследования солдат отряда бундесвера специального назначения, в рядах которого тоже обнаружили праворадикалов, после чего одна из четырех рот была сразу расформирована.

24 сентября министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) отправила в отставку главу MAD Кристофа Грамма (Christof Gramm) в связи с тем, что "новый этап в борьбе против экстремистских тенденций в бундесвере и в деле модернизации MAD требуют дополнительных усилий и динамики".

Движение "рейхсбюргеров"

Движение "рейхсбюргеров" не признает ни само государство ФРГ, ни ее конституцию, его участники считают себя гражданами "германского рейха". Вместе с близкими им по духу "самоуправленцами" в движении насчитывалось около 16 500 человек в 2017 году. По данным Федерального ведомства по охране конституции, около 900 из них были правыми экстремистами.

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