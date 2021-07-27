 Немецкий курорт Бад-Киссинген - новый объект Всемирного наследия | Информация о Германии и советы туристам | DW | 27.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Немецкий курорт Бад-Киссинген - новый объект Всемирного наследия

Бад-Киссинген был и остается одним из традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут со всей Европы. Сейчас он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    В конце июля 2021 года курорт Бад-Киссинген в Баварии получил статус памятника Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - вместе с немецкими Баден-Баденом (Баден-Вюртемберг) и Бад-Эмсом (Рейнланд-Пфальц), а также некоторыми другими традиционными европейскими курортами. Все три немецких курорта заслуживают нашего внимания, но начнем все же в этом уютном месте - с почтовой карточки 1910 года.

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Так один из здешних фонтанов выглядит в наши дни - в Розовом саду. В середине 2010-х в Бад-Киссингене провели генеральную реконструкцию сада, заложенного в начале прошлого века, после чего фонтан стал мультимедийным, то есть музыкальным: оснащен разноцветной подсветкой и специальными насосами для водных представлений.

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Фонтаны прекрасны, но на водном курорте они - не главное, хотя и создают приятную атмосферу. Главное здесь - лечебная минеральная вода, вернее - воды. В Бад-Киссингене можно выбирать лечебную воду из пяти разных источников - в зависимости от медицинских показаний. В этой галерее разливают воду из двух скважин - Ракоци (Rakoczy) и Пандур (Pandur).

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Этот снимок сделан в самом большом питьевом зале Европы - Вандельхалле Бад-Киссингена (от глагола wandeln - ходить, бродить). Здание площадью 2640 квадратных метров было возведено в 1910-1911 годах и напоминает трехнефную базилику. Воду здесь разливают отдыхающим и поправляющим здоровье дважды в день. Дважды в день, иногда и чаще, в этом же здании выступает свой собственный курортный оркестр.

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Необходимость в строительстве такого большого зала возникла из-за значительного роста популярности этого курорта в начале прошлого столетия. На открытии играли музыканты из Вены.

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Зал Вандельхалле был построен из бетона всего за восемь месяцев на месте чугунного павильона, открытого в Бад-Киссингене в 1842 году. В роли заказчика не сохранившегося до наших дней павильона выступал баварский король Людвиг I. Новый зал Вадельхалле стал первым сооружением в Баварии, созданным по инженерному проекту, и одним из первых таких сооружений в Германии.

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Вот и сам Людвиг I (1786-1868) на своем баварском курорте государственного значения. Именно во времена правления этого монарха и при его личном участии Бад-Киссинген превратился в одну из ведущих водных здравниц Европы. При этом первое письменное упоминание места датировано 801 годом. Долгое время основу благосостояния здешних жителей составлял соляной промысел.

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Главным архитектурным символом Бад-Киссингена является "Здание регента" - Регентбау (Regentenbau), возведенное в начале 1910-х в стиле необарокко. Названо оно в честь баварского принца-регента Луитпольда Баварского (1821-1912) и завершало серию строительных проектов на этом курорте, осуществленных по его воле. Эта фотография сделана в декоративном дворе (Schmuckhof).

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    В Регентбау есть несколько концертных и бальных залов. Самый большой из них вмещает более 1100 зрителей. Он назван в честь мюнхенского архитектора Макса Литмана - Max-Littmann-Saal. На этой фотографии - небольшой Зеленый зал (Grüner Saal) для музыкальных концертов. В нем достаточно места примерно для 120 человек.

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    После Второй мировой войны Бад-Киссинген оставался популярным курортом, здесь появлялись новые сооружения для отдыха и лечения. В подписи к этой фотографии начала мая 1962 года говорится, что купальный сезон в бассейне под открытым небом уже открыт, но он пока пуст из-за прохладной погоды. Сам этот бассейн описан агентством "как один из самых современных в ФРГ".

  • default

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Эту же характеристику можно использовать и для (круглогодичного) термального комплекса, который можно посетить здесь в наши дни. Лечение и отдых на этом (и других) бальнеологическом курорте предусматривают не только употребление целебной воды внутрь, но и разные другие водные процедуры, ингаляции и многое другое.

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Начали с почтовой карточки - карточкой и закончим. Используем эту старую открытку, чтобы поздравить Бад-Киссинген с новым статусом - объекта Всемирного наследия! P.S. Чуть не забыли… Среди знатных и знаменитых гостей этого курорта были российский император Александр II, писатели Лев Толстой и Теодор Фонтане, рейхсканцлер Отто фон Бисмарк и австрийская императрица Елизавета Баварская - Сиси.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    В конце июля 2021 года курорт Бад-Киссинген в Баварии получил статус памятника Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - вместе с немецкими Баден-Баденом (Баден-Вюртемберг) и Бад-Эмсом (Рейнланд-Пфальц), а также некоторыми другими традиционными европейскими курортами. Все три немецких курорта заслуживают нашего внимания, но начнем все же в этом уютном месте - с почтовой карточки 1910 года.

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Так один из здешних фонтанов выглядит в наши дни - в Розовом саду. В середине 2010-х в Бад-Киссингене провели генеральную реконструкцию сада, заложенного в начале прошлого века, после чего фонтан стал мультимедийным, то есть музыкальным: оснащен разноцветной подсветкой и специальными насосами для водных представлений.

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Фонтаны прекрасны, но на водном курорте они - не главное, хотя и создают приятную атмосферу. Главное здесь - лечебная минеральная вода, вернее - воды. В Бад-Киссингене можно выбирать лечебную воду из пяти разных источников - в зависимости от медицинских показаний. В этой галерее разливают воду из двух скважин - Ракоци (Rakoczy) и Пандур (Pandur).

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Этот снимок сделан в самом большом питьевом зале Европы - Вандельхалле Бад-Киссингена (от глагола wandeln - ходить, бродить). Здание площадью 2640 квадратных метров было возведено в 1910-1911 годах и напоминает трехнефную базилику. Воду здесь разливают отдыхающим и поправляющим здоровье дважды в день. Дважды в день, иногда и чаще, в этом же здании выступает свой собственный курортный оркестр.

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Необходимость в строительстве такого большого зала возникла из-за значительного роста популярности этого курорта в начале прошлого столетия. На открытии играли музыканты из Вены.

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Зал Вандельхалле был построен из бетона всего за восемь месяцев на месте чугунного павильона, открытого в Бад-Киссингене в 1842 году. В роли заказчика не сохранившегося до наших дней павильона выступал баварский король Людвиг I. Новый зал Вадельхалле стал первым сооружением в Баварии, созданным по инженерному проекту, и одним из первых таких сооружений в Германии.

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Вот и сам Людвиг I (1786-1868) на своем баварском курорте государственного значения. Именно во времена правления этого монарха и при его личном участии Бад-Киссинген превратился в одну из ведущих водных здравниц Европы. При этом первое письменное упоминание места датировано 801 годом. Долгое время основу благосостояния здешних жителей составлял соляной промысел.

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Главным архитектурным символом Бад-Киссингена является "Здание регента" - Регентбау (Regentenbau), возведенное в начале 1910-х в стиле необарокко. Названо оно в честь баварского принца-регента Луитпольда Баварского (1821-1912) и завершало серию строительных проектов на этом курорте, осуществленных по его воле. Эта фотография сделана в декоративном дворе (Schmuckhof).

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    В Регентбау есть несколько концертных и бальных залов. Самый большой из них вмещает более 1100 зрителей. Он назван в честь мюнхенского архитектора Макса Литмана - Max-Littmann-Saal. На этой фотографии - небольшой Зеленый зал (Grüner Saal) для музыкальных концертов. В нем достаточно места примерно для 120 человек.

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    После Второй мировой войны Бад-Киссинген оставался популярным курортом, здесь появлялись новые сооружения для отдыха и лечения. В подписи к этой фотографии начала мая 1962 года говорится, что купальный сезон в бассейне под открытым небом уже открыт, но он пока пуст из-за прохладной погоды. Сам этот бассейн описан агентством "как один из самых современных в ФРГ".

  • default

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Эту же характеристику можно использовать и для (круглогодичного) термального комплекса, который можно посетить здесь в наши дни. Лечение и отдых на этом (и других) бальнеологическом курорте предусматривают не только употребление целебной воды внутрь, но и разные другие водные процедуры, ингаляции и многое другое.

  • Бад-Киссинген

    Баварский курорт Бад-Киссинген

    Начали с почтовой карточки - карточкой и закончим. Используем эту старую открытку, чтобы поздравить Бад-Киссинген с новым статусом - объекта Всемирного наследия! P.S. Чуть не забыли… Среди знатных и знаменитых гостей этого курорта были российский император Александр II, писатели Лев Толстой и Теодор Фонтане, рейхсканцлер Отто фон Бисмарк и австрийская императрица Елизавета Баварская - Сиси.

    Автор: Максим Нелюбин


Читайте также: 
• Три немецких курорта и комплекс в Дармштадте внесены в список ЮНЕСКО
• "Свадебная башня" и другие новички из списка Всемирного наследия
•  Курортный сбор в Германии: сколько, где и на что

Контекст

Всемирное наследие в Германии

Путеводитель DW по памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии.  

Грязь: в Германии с ней все предельно ясно

Грязи много не бывает. Ценят ее и в Германии. Где немцы складируют грязь и как ее используют? Ответы от DW.  

В Германию - на воды! Путеводитель по немецким термам

Когда-то такой отдых был привилегией знатных и богатых. Сегодня термы стали более доступными.  

Самая русская аллея Германии

Лихтентальская аллея в Баден-Бадене была заложена более 350 лет назад. За время ее существования по улице уже успели пройтись сотни тысяч россиян.  

Особенности немецкой бани: где греют кости жители Германии

В Германии насчитывается более двухсот комплексов, в которых можно искупаться в бассейнах с термальной водой и попариться в саунах. Представляем некоторые из них.  

Можно ли в Германии пить воду из-под крана?

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Как обстоят дела с питьевой водой в Германии?  

В Германии за 2,9 млн евро обновляют самую длинную соляную градирню

На немецком курорте Бад-Дюрренберг потратят 2,9 млн евро на обновление самой длинной в Германии исторической соляной градирни.  

Термальные источники Баден-Бадена

Баден-Баден справедливо считается самым "русским" курортом Германии. Его сделали знаменитым, в первую очередь, лечебные термальные источники.  

Баварский курорт Бад-Киссинген

В Германию - на воды! Бад-Киссинген был и остается одним из тех самых традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут отдыхать со всей Европы.  

Ссылки в интернете

www.badkissingen.de

Сайт Бад-Киссингена

Аудио- и видеофайлы по теме

Термальные бассейны Баден-Бадена  

Что посмотреть в Баден-Бадене за один день  

Самый красивый остров Германии  

Также по теме

5-K18-D1-1915-1 (362507) Bad Kissingen, Kurgarten / Bildpostkarte Bad Kissingen (Unterfranken), Kurgarten. - 'Bad Kissingen / Kurgarten / Nach- mittagskonzert'. - Bildpostkarte (Farbdruck nach kolorier- ter Photographie), undat., um 1910.

Баварский курорт Бад-Киссинген 27.07.2021

В Германию - на воды! Бад-Киссинген был и остается одним из тех самых традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут отдыхать со всей Европы.

5-D6-M2-1910 (377122) Darmstadt, Ausstellungsgeb.u.Hochzeitst. Darmstadt (Hessen), Künstlerkolonie Mathildenhöhe, Ausstellungsgebäude mit Hochzeitsturm (erb.1906-08; Arch.: Josef Maria Ol- brich). - Gesamtansicht von Südwesten. - Bildpostkarte (nach kolorierter Photo- graphie), undat. (um 1910). F: Darmstadt (Hesse), colonie d'artistes 'Mathildenhöhe', bâtim Darmstadt (Hesse), colonie d'artistes 'Mathildenhöhe', bâtiment d'exposition avec 'Hochzeitsturm' ('tour du mariage ' constr. 1906-08 ; arch.: Josef Maria Olbrich).- Vue d' ensemble vers le sud-ouest. - Carte postale illustrée (d'ap. photographie coloriée), v. 1910.

"Свадебная башня" и другие новички из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО 26.07.2021

Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины, - ЮНЕСКО рассмотрел заявку Германии и включил комплекс на холме Матильды в список Всемирного наследия.