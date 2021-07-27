Немецкий курорт Бад-Киссинген - новый объект Всемирного наследия

Бад-Киссинген был и остается одним из традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут со всей Европы. Сейчас он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Грязи много не бывает. Ценят ее и в Германии. Где немцы складируют грязь и как ее используют? Ответы от DW.
Когда-то такой отдых был привилегией знатных и богатых. Сегодня термы стали более доступными.
Лихтентальская аллея в Баден-Бадене была заложена более 350 лет назад. За время ее существования по улице уже успели пройтись сотни тысяч россиян.
В Германии насчитывается более двухсот комплексов, в которых можно искупаться в бассейнах с термальной водой и попариться в саунах. Представляем некоторые из них.
22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Как обстоят дела с питьевой водой в Германии?
На немецком курорте Бад-Дюрренберг потратят 2,9 млн евро на обновление самой длинной в Германии исторической соляной градирни.