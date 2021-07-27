Немецкий курорт Бад-Киссинген - новый объект Всемирного наследия

Баварский курорт Бад-Киссинген

После Второй мировой войны Бад-Киссинген оставался популярным курортом, здесь появлялись новые сооружения для отдыха и лечения. В подписи к этой фотографии начала мая 1962 года говорится, что купальный сезон в бассейне под открытым небом уже открыт, но он пока пуст из-за прохладной погоды. Сам этот бассейн описан агентством "как один из самых современных в ФРГ".