Немецкий как олимпийская дисциплина

Международная олимпиада для изучающих немецкий язык (Internationale Deutscholympiade) проводится каждые два года по инициативе Гете-Института в сотрудничестве с Международным союзом учителей немецкого языка (IDV). Это самый большой в мире конкурс по немецкому языку. В нынешнем году его организуют в Дрездене, но из-за пандемии он пройдет дистанционно с 3 по 7 августа. "Для нас, организаторов, онлайн-формат стал настоящим испытанием, но мы уверены в том, что олимпиада станет незабываемым ивентом для ее участников", - подчеркивает в интервью DW руководитель Гете-Института в Дрездене Доротея Кленке-Гердес (Dorothea Klenke-Gerdes).

По ее словам, были разработаны совершенно новые формы конкурсных заданий - от одиночных до групповых онлайн-включений. Кроме того, участники должны будут проявить креативность и подтвердить свои знания в конкурсных видеороликах, в которых им предстоит раскрыть разные темы на немецком языке. Но помимо самого конкурса школьники смогут принять участие в виртуальных мероприятиях, связанных с культурой, историей и современной жизнью Дрездена. Среди них - онлайн-конференции с ровесниками из разных стран, представителями немецких компаний, деятелями культуры и искусства, а также виртуальные экскурсии, трансляции концертов и развлекательные программы.

Девять призеров Олимпиады - по три победителя от каждой из трех групп в зависимости от уровня владения языком - будут награждены поездками в Дрезден в 2021 году на курсы немецкого языка при Гете-Институте. В нынешнем конкурсе участвуют более 120 школьников из 68 стран мира - всего 18 часовых поясов. DW поговорила с тремя участницами олимпиады - из Украины, России и Беларуси.

Научить иностранным языкам компьютерные программы

14-летняя Дарья Кривошеева живет и учится в Киеве. Она закончила восьмой класс частной школы для одаренных детей "Европейский коллегиум", который специализируется на английском и немецком языках. "Я не могу сказать, какой язык у меня любимый, потому что владею ими примерно на одинаковом уровне и активно использую их для самообразования", - подчеркивает Дарья. Она победила во всеукраинской олимпиаде по немецкому языку в прошлом году. А поскольку финал олимпиады в Украине в этом году из-за пандемии был отменен, на конкурс в Дрездене пригласили Дарью. Мало того, выпускница восьмого класса будет бороться за звание лучшей среди десятиклассников, потому что уровень знаний немецкого языка у нее выше, чем у ее ровесников.

Дарья Кривошеева

"В моей семье нет носителей немецкого языка. Моя мама по профессии врач-эндокринолог. 15 лет назад она защищала диссертацию в Германии, но ее знания немецкого ограничивались медицинской терминологией. Моими знаниями я обязана исключительно преподавателям моей школы", - поясняет Дарья. Она занимается немецким языком четыре раза в неделю в школе, а по субботам - с репетитором. Соревнований в формате видеоконференций в Zoom не боится: "Мы в последнее время проходили обучение в школе в онлайн-формате, и этот опыт мне очень поможет во время олимпиады".

Свою профессиональную жизнь Дарья собирается связать с иностранными языками. "Я хочу заниматься компьютерной лингвистикой. Это применение технологий искусственного интеллекта для того, чтобы компьютерные системы могли понимать и анализировать человеческие языки. Это касается разработок машинных переводчиков или голосовых помощников и других систем, которые работают с речевыми командами на разных языках", - объясняет Дарья Кривошеева. Она мечтает поступить на учебу в Канаде или США, но не исключает и немецкоязычные страны. "В Украине пока нет университетов, которые предлагают такую программу обучения", - сетует Дарья.

Немецкий язык - трамплин для учебы в Германии

Любимые предметы десятиклассницы московской школы № 1518 с экономическим уклоном Дарьи Михайловой - математика, информатика и физика. Немецкий язык Дарья изучала до девятого класса, а теперь на языковых курсах при Гете-Институте в Москве заканчивает курс В2. Она была приглашена для участия в олимпиаде Гете-Институтом в Москве после того, как стала одним из призеров конкурса онлайн-университета JuniorUni, сняв видео "Как развлечь кошку".

Дарья Михайлова

Она никогда еще не была в Германии, и конкурс в Дрездене мог бы помочь ей осуществить свою мечту. "Мне важно владеть немецким языком, потому что я мечтаю получить высшее образование в Германии. Я принимала участие в программе "Мост" для тех, кто хочет учиться в немецких вузах. Мне бы хотелось работать в сфере IT. В Германии есть возможность этому учиться и одновременно практиковаться в крупных немецких концернах", - объясняет Дарья. Хотя, подчеркивает школьница, само участие в олимпиаде для нее - уже награда. "В группе участников конкурса в WhatsApp я вижу, какие у меня сильные конкуренты, многие говорят на немецком без акцента и очень грамотно ведут переписку. Каждому из них я желаю победы", - говорит школьница.

Влюбленная в немецкий

Янина Бобич из белорусского Витебска перешла в десятый класс. В международной олимпиаде по немецкому языку Янина принимает участие впервые. Она прошла три этапа конкурса - школьный, городской и областной. Республиканский этап в нынешнем году был отменен из-за пандемии. Вместо республиканского этапа сотрудники Гете-Института провели с желающими онлайн-интервью и отобрали самых лучших для участия в олимпиаде. Среди них оказалась и Янина.

Витебская школа №34, в которой она учится, не специализируется на иностранных языках, поэтому Янина после занятий занимается дополнительно немецким языком со своей учительницей. "Мне очень повезло, что она делает это безвозмездно. Мы совершенствуем мои знания грамматики и шлифуем разговорную немецкую речь", - говорит Янина. По ее признанию, если она займет призовое место на международной олимпиаде в Дрездене, то этим она будет обязана своей учительнице. "Немецкий язык я изучаю с третьего класса, но по-настоящему я в него влюбилась в восьмом классе. Этому способствовала моя учительница Олеся Спиридонова. Вместе с ней я готовлюсь к олимпиаде - она очень рада, что ее ученица получила возможность показать свои знания на международном конкурсе", - подчеркивает Янина.

Янина Бобич

Конечно, Янина с большим удовольствием приехала бы в Дрезден. В этот город она влюбилась, когда была в нем проездом всего один день. "Мы мало что успели увидеть, но я обратила внимание на его прекрасную архитектуру и достопримечательности", - говорит Янина. Белорусская школьница точно знает, что свяжет свою жизнь с немецким языком - она мечтает, как ее любимая учительница, преподавать немецкий язык в школе. "Для этого необязательно ехать учиться за границу. У нас высшее образование бесплатное. И я хочу этим воспользоваться. После окончания двух или трех курсов института я не исключаю возможности продолжить обучение в Германии. Но пока это не стоит на повестке дня", - подчеркивает Янина.

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