Немецкий эксперт: Россию ждет беспокойный политический 2021 год

У российских властных структур достаточно инструментов, чтобы подавить нынешнюю волну массовых протестов, вызванных арестом и приговором оппозиционеру Алексею Навальному, но предстоящий год в России будет "весьма беспокойным в политическом плане", заявил эксперт берлинского Фонда науки и политики (SWP) Янис Клуге (Janis Kluge) в интервью DW в среду, 3 февраля.

"На предстоящей неделе я ожидаю новых протестов просто как реакции на этот приговор. В то же время я ожидаю, что эти протесты будут подавлены так же, как мы это видели в последние недели. Я также полагаю, что у российского государства есть в распоряжении средства, чтобы пресечь этот протестный импульс и предотвратить ситуацию, когда люди постоянно выходят на улицы. Интересно, как будет развиваться ситуация осенью на фоне выборов в Думу, поскольку тогда может возникнуть много новых поводов для протестов, а сами выборы в результате могут стать катализатором новой протестной волны. В этом смысле предстоящий год в России будет очень нестабильным в политическом отношении", - прогнозирует Клуге.

Скорого освобождения Навального не будет

Янис Клуге не ожидает скорого освобождения Навального, который 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам колонии по обвинению в нарушении требований условного срока наказания по делу "Ив Роше". "Лично я не думаю, что Навальный будет выпущен из тюрьмы в 2024 году, то есть в преддверии президентских выборов в России. Пока Кремль видит в нем угрозу, он будет держать его в тюрьме. Я ожидаю длительного срока лишения свободы. В отношении Навального идут и другие процессы, и я полагаю, что они будут использованы для того, чтобы продлить его пребывание в тюрьме", - пояснил немецкий эксперт.

Клуге констатировал, что Россия принимает внутриполитические решения все менее учитывая мнение таких институтов, как Совет Европы и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "В Европе прозвучали некоторые весьма резкие реакции, но Евросоюзу пока не удается согласовать единую позицию. Это говорит о том, что Западу будет и впредь трудно говорить с Россией одним голосом. Но я также считаю вполне возможным принятие отдельных новых санкций против отдельных лиц в России из-за дела Навального", - сказал Янис Клуге в интервью DW.

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