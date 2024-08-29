Немецкие болота удостоены премии

Немецкая экологическая премия (Deutscher Umweltpreis) присуждена инженеру-электротехнику Томасу Шпайделю (Thomas Speidel) и исследовательнице болот Франциске Таннебергер (Franziska Tanneberger). Об этом стало известно в четверг, 29 августа. Премиальный фонд составляет полмиллиона евро. Немецкая экологическая премия - крупнейшая европейская награда в области защиты окружающей среды. Лауреаты премии поделят ее между собой поровну. Немецкий инженер был отмечен за изобретение высокомощных систем для зарядки электромобилей.

Почему болота играют важную роль в регулировании выбросов углерода

Франциска Таннебергер девять лет работает в Центре по изучению болот в Грайфсвальде. 46-летняя ученая развивает концепции по восстановлению естественного водного режима болот. Болотные сообщества играют важную роль в долгосрочном извлечении углекислого газа из воздуха.

Немецкий ученый Франциска Таннебергер показывает министру окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке болотное сообщество Фото: picture alliance/dpa

Раньше болота занимали значительную часть территории нынешней Германии, от морских побережий на севере до альпийских предгорий на юге, в целом - 1,5 млн гектаров. В наши дни от них осталось лишь пять процентов, то есть 95 процентов были осушены ради использования в качестве сельскохозяйственных угодий, добычи торфа и других нужд. Немецкая ученая Таннебергер была сильно удивлена присуждением ей этой престижной премии. Для нее это большая честь, отметила она в интервью немецким СМИ. Свою премию она намерена потратить на дальнейшие исследования. Осушение болот приводит к кардинальным изменениям биосферы: болото больше не связывает углерод, а производит его, то есть выбрасывает в атмосферу, что отрицательно сказывается не только на болотных сообществах, но и на всей окружающей среде. Поэтому охрана болот и трясин представляет для ученых и общества черзвычайно важную задачу.

Среди лауреатов премии - Михаил Горбачев

Премию Немецкого федерального фонда окружающей среды - самую крупную экологическую премию в Европе - присуждают нерегулярно с 1993 года. Любопытно, что относительно недавно экопремия уже вручалась за исследование болот и тоже ученому из Грайфсвальда. В 2021 году ее получил профессор университета Грайфсвальда Ханс Йостен.

В 2010 году ее третьим по счету почетным лауреатом стал бывший президент СССР и основатель Международного Зеленого Креста Михаил Горбачев.