Немецкую экопремию вручили за исследования экосистем и болот

В Дармштадте в воскресенье, 10 октября, состоялась торжественная церемония вручения независимой Немецкой экологической премии (Deutscher Umweltpreis). Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) вручил престижную награду биологу, специалисту по орнитологии Катрин Бёнинг-Гезе (Katrin Böhning-Gaese) и биологу, исследователю болот и палеоэкологу Хансу Йостену (Hans Joosten). Премия, общий размер которой составляет 500 000 евро, присуждается Немецким федеральным фондом окружающей среды (DBU) в знак признания выдающейся приверженности делу защиты окружающей среды и биоразнообразия.

За охрану природы и биоразнообразия

Жюри отметило Катрин Бёнинг-Гезе, возглавляющую Центр исследований биоразнообразия и климата имени Зенкенберга во Франкфурте-на-Майне, за ее стремление как можно точнее предсказать изменения в экосистемах в ближайшие десятилетия. А профессор университета Грайфсвальда Ханс Йостен удостоен этой чести за многолетние исследования о роли торфяных болот в борьбе с климатическими изменениями.

Как отметил генеральный секретарь DBU Александер Бонде (Alexander Bonde), в своих исследованиях оба нынешних лауреата Немецкой экологической премии продемонстрировали "драматический характер" климатического кризиса, "хищническое отношение" человека к природе и существующие угрозы биологическому разнообразию. В то же время они нашли пути, позволяющие обеспечить защиту людей, животных, окружающей среды и сохранение планеты, подчеркнул Бонде.

Президент ФРГ указал на последствия изменения климата в Европе

В свою очередь, Франк-Вальтер Штайнмайер затронул в выступлении проблемы, связанные с климатическими изменениями на планете. Президент ФРГ указал, что с последствиями климатических изменений уже столкнулась и Европа, напомнив о разрушительных ливнях в Центральной Европе, аномальной жаре и лесных пожарах в средиземноморском регионе.

При этом глава государства призвал к пониманию того, что негативное влияние глобального потепления в наибольшей степени скажется на развивающихся странах. По его словам, чем меньше будут действовать нынешние поколения, тем больше пострадают будущие. "Мы не можем продолжать жить, как прежде", - отметил Штайнмайер. Если быстро не изменить курс, условия жизни на планете будут безвозвратно разрушены, добавил он.

В канун значимых экологических форумов

Премию Немецкого федерального фонда окружающей среды - самую крупную экологическую премию в Европе - присуждают нерегулярно с 1993 года. В 2010 году ее третьим по счету почетным лауреатом стал бывший президент СССР и основатель Международного Зеленого Креста Михаил Горбачев.

В нынешнем году церемония вручения этой престижной награды состоялось в канун важного события. В понедельник, 11 октября, в китайском Куньмине стартует 15-я Конференция сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15). А в начале ноября в шотландском Глазго состоится 26-я Международная конференция по климату, которая изначально должна была пройти там в 2020 году, но была отложена из-за пандемии.

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