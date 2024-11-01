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Немец и француз задержаны на Байконуре за попытку фотосъемки

Александра Иванова
1 ноября 2024 г.

21-летний француз и 26-летний немец хотели снять на смартфон ракету-носитель "Энергия", пишет Telegram-канал Shot.

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Старт ракеты "Союз" на космодроме "Байконур" (фото из архива)
Один из запусков ракеты на на космодроме "Байконур" (фото из архива)Фото: Natalya Berezhnaya/Roscosmos space corporation/AP/dpa/picture alliance

На космодроме Байконур в Казахстане задержаны гражданин Германии и гражданин Франции, которые хотели сфотографировать ракету-носитель. Об этом пишет в пятницу, 1 ноября, государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации не было.

Считающийся близким к Кремлю Teleram-канал Shot уточняет, что речь идет о 21-летем французе и 26-летнем немце, которые пытались снять на телефон ракетоноситель "Энергия". "Иностранцы объяснили, мол, они туристы, приехали посмотреть на легендарный Байконур, и шли в сторону стенда динамических испытаний", -  говорится в посте. Сообщается, что в ближайшее время оба задержанных будут доставлены в суд.

Со своей стороны расследовательское онлайн-издание The Insider напоминает, что в мае 2022 года на территории космодрома "Южный" в городе Байконур задержали популярного британского блогера Бенджамина Рича: "Он ведет YouTube-блог с аудиторией в 3,5 млн подписчиков и рассказывает о путешествиях в бывшие страны СССР". Тогда британца оштрафовали на 60 фунтов (около 5000 рублей) и отпустили.

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