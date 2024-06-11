Гражданин Франции умер близ Байконура

Гражданин Франции умер "от обезвоживания" в степи близ космодрома Байконур, сообщают во вторник, 11 июня, российские государственные СМИ.

По информации источника РИА "Новости", двое французов пытались пробраться на территорию космодрома, но в степи одному из них стало плохо. Его спутник не смог помочь своему товарищу и побежал к ближайшей дороге, однако пока дошел до нее и вызвал помощь, первый был уже мертв.

В то же время ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что французы не планировали проникнуть на космодром, а делали фото в степи. "Они фотографировали здания в степи, но одному из них стало плохо, а второй турист пошел просить помощь на КПП, однако, помочь не успели", - заявил собеседник агентства.

Telegram-канал Baza называет имена граждан Франции - 27-летний Николас Карбон и 25-летний Анджело Алебета, которому стало плохо и который позже скончался. Как сообщается, температура в этом районе превышала +30 градусов, а укрыться в тени в степи было невозможно.

Космодром Байконур находится в Казахстане, однако РФ арендует всю необходимую для космической деятельности территорию. Это режимный объект, для посещения которого требуется специальное разрешение. Власти Франции произошедшее пока не комментировали.