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Неизвестный ранил ножом лидера оппозиции Южной Кореи

Евгений Жуков
2 января 2024 г.

Лидер Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён посещал стройплощадку аэропорта в Пусане, когда на него напал неизвестный. Политик упал, истекая кровью, а затем был срочно доставлен в больницу.

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Оппозиционный южнокорейский политик Ли Чжэ Мён выступает в Пусане
Нападение на Ли Чжэ Мёна было совершено после осмотра места строительства аэропорта. Фото: Yonhap via REUTERS

Председатель главной оппозиционной Южной Кореи - Демократической партии "Тобуро" - Ли Чжэ Мён подвергся во вторник, 2 января, нападению во время публичного мероприятия. Когда Ли отвечал на вопросы журналистов после посещения строительной площадки нового аэропорта на острове Кадокто в Пусане, подошедший к нему за автографом неизвестный мужчина в возрасте примерно 50-60 лет внезапно набросился на политика и нанес ему удар ножом в шею.

На фотографиях, сделанных во время инцидента, видно, что лидер южнокорейской оппозиции лежит на земле с закрытыми глазами, а столпившиеся вокруг него люди прижимают платок к его шее. Местные СМИ передают, что Ли истекал кровью, но оставался в сознании. После оказания первой помощи он был срочно доставлен в больницу.

Южнокорейскому политику Ли Чжэ Мёну оказывают первую помощь после нападения
После нападения Ли Чжэ Мёна срочно доставили в больницуФото: Yonhap via REUTERS

Агентство "Рёнхап" сообщает, что нападавший был задержан на месте происшествия.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился провести скорейшее расследование и выразил поддержку Ли, говорится в заявлении канцелярии президента. "Юн подчеркнул, что наше общество никогда и ни при каких обстоятельствах не должно мириться с подобными актами насилия", - говорится в заявлении.

Бывший мэр города Соннам Ли Чжэ Мён возглавляет Демократическую партию "Тобуро" с середины 2022 года. На президентских выборах в марте 2022 года он с небольшим отрывом проиграл Юн Сок Ёлю.

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