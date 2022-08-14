Неизвестный протаранил на автомобиле ограждения у Капитолия

Мужчина протаранил на автомобиле ограждения возле здания Конгресса США в Вашингтоне, сделал несколько выстрелов в воздух, после чего покончил с собой. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в полиции Капитолия.

Инцидент произошел после 04.00 (11.00 мск) на углу East Capitol Street и Second Street в центре города.

В тот момент, когда мужчина выходил из машины, она загорелась.

Неизвестный застрелился

Сотрудники правоохранительных органов, услышав звуки выстрелов, незамедлительно отреагировали и попробовали подойти к мужчине, однако он застрелился. Пострадавших нет. В работе Конгресса США - летняя пауза, в здании практически нет сотрудников.

Расследование взяло на себя управление полиции округа Колумбия. Личность нападавшего и его мотивы устанавливаются.

Рост напряженности на фоне обыска ФБР у Трампа

Атака произошла в тот момент, когда правоохранительные органы по всей стране сталкиваются с растущим числом угроз, а федеральные чиновники предупредили о возможности нападений с применением насилия на правительственные здания, уточнило агентство AP. Рост напряженности отмечен на фоне обыска Федерального бюро расследований (ФБР) в поместье бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Нападение напоминает инцидент с наездом на автомобиле на двух сотрудников полиции Капитолия в апреле 2021 года, отметило агентство AP.

Промежуточные выборы в США должны состояться 8 ноября 2022 года.

Самый большой срок по делу о штурме Капитолия

Ранее, 1 августа, жителя Техаса Гая Реффитта приговорили к самому большому сроку - семи годам и трем месяцам тюрьмы - по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Вердикт вынесла судья округа Колумбия Дабни Фридрих.

Техасец состоял в милитаризированной радикальной ультраправой группировке. В марте его признали виновным в том, что он пронес огнестрельное оружие на территорию, прилегающую к Капитолию, в нападении на сотрудников полиции и воспрепятствовании следствию. Кроме того, Реффитт угрожал своим сыну и дочери и требовал от них не обращаться в правоохранительные органы.

Расследование Конгресса США

Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января 2021 года прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги голосования. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, законодателей эвакуировали.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них - один служащий полиции. Власти взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели. После беспорядков были задержаны около 50 человек, нескольким из них предъявили обвинения.

Опрошены свыше тысячи свидетелей

После штурма Капитолия комиссия Палаты представителей Конгресса США изучила более 140 тысяч документов и опросила свыше тысячи свидетелей для прояснения роли Трампа в событиях. В ходе первого заседания в начале июня комиссия возложила на экс-президента главную ответственность за беспорядки в Вашингтоне. После восьмых публичных слушаний в работе комиссии объявлен перерыв, новое заседание пройдет в сентябре. Трамп отрицает свою вину и не исключает, что будет вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

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