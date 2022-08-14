Неизвестный протаранил на автомобиле ограждения у Капитолия

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Мужчина протаранил на автомобиле ограждения возле здания Конгресса США в Вашингтоне, сделал несколько выстрелов в воздух, после чего покончил с собой.
Мужчина протаранил на автомобиле ограждения возле здания Конгресса США в Вашингтоне, сделал несколько выстрелов в воздух, после чего покончил с собой. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в полиции Капитолия.
Инцидент произошел после 04.00 (11.00 мск) на углу East Capitol Street и Second Street в центре города.
В тот момент, когда мужчина выходил из машины, она загорелась.
Сотрудники правоохранительных органов, услышав звуки выстрелов, незамедлительно отреагировали и попробовали подойти к мужчине, однако он застрелился. Пострадавших нет. В работе Конгресса США - летняя пауза, в здании практически нет сотрудников.
Расследование взяло на себя управление полиции округа Колумбия. Личность нападавшего и его мотивы устанавливаются.
Атака произошла в тот момент, когда правоохранительные органы по всей стране сталкиваются с растущим числом угроз, а федеральные чиновники предупредили о возможности нападений с применением насилия на правительственные здания, уточнило агентство AP. Рост напряженности отмечен на фоне обыска Федерального бюро расследований (ФБР) в поместье бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Нападение напоминает инцидент с наездом на автомобиле на двух сотрудников полиции Капитолия в апреле 2021 года, отметило агентство AP.
Промежуточные выборы в США должны состояться 8 ноября 2022 года.
Ранее, 1 августа, жителя Техаса Гая Реффитта приговорили к самому большому сроку - семи годам и трем месяцам тюрьмы - по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Вердикт вынесла судья округа Колумбия Дабни Фридрих.
Техасец состоял в милитаризированной радикальной ультраправой группировке. В марте его признали виновным в том, что он пронес огнестрельное оружие на территорию, прилегающую к Капитолию, в нападении на сотрудников полиции и воспрепятствовании следствию. Кроме того, Реффитт угрожал своим сыну и дочери и требовал от них не обращаться в правоохранительные органы.
Радикально настроенные сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января 2021 года прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги голосования. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, законодателей эвакуировали.
Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них - один служащий полиции. Власти взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще два полицейских совершили самоубийство в последующие недели. После беспорядков были задержаны около 50 человек, нескольким из них предъявили обвинения.
После штурма Капитолия комиссия Палаты представителей Конгресса США изучила более 140 тысяч документов и опросила свыше тысячи свидетелей для прояснения роли Трампа в событиях. В ходе первого заседания в начале июня комиссия возложила на экс-президента главную ответственность за беспорядки в Вашингтоне. После восьмых публичных слушаний в работе комиссии объявлен перерыв, новое заседание пройдет в сентябре. Трамп отрицает свою вину и не исключает, что будет вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году.
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