 Неизвестные исписали оскорблениями стены дома правозащитника Пономарева | Новости из Германии о России | DW | 02.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Неизвестные исписали оскорблениями стены дома правозащитника Пономарева

Оскорбительные надписи появились на подъезде дома и двери офиса основателя движения "За права человека" Льва Пономарева в день его 80-летия. Правозащитник вызвал полицию.

Правозащитник Лев Пономарев в Москве

Лев Пономарев

Неизвестные в четверг, 2 сентября, нанесли красной краской надписи с оскорблениями в адрес основателя движения "За права человека" Льва Пономарева на двери его офиса. Аналогичная надпись появилась на подъезде дома, где живет правозащитник. А около квартиры неизвестные приклеили листовку с его фотографией. Пономарев, которому в этот день исполнилось 80 лет, сообщил, что вызвал полицию. Приехавшие стражи порядка зафиксировали надписи.

В конце 2020 года министерство юстиции РФ внесло правозащитника в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента". Движение "За права человека" было ликвидировано по решению Верховного суда РФ в ноябре 2019 года. Оно действовало 22 года и дважды входило в реестр "иностранных агентов".

В марте движение объявило о самороспуске. Пономарев подчеркнул, что он сам и многие другие люди по всей России продолжат заниматься правозащитной деятельностью.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:44

"Дождь" внесли в список СМИ-"иноагентов": что об этом говорят журналисты (23.08.2021)

Контекст

Правозащитники об "иноагентах"-физлицах: Законы РФ все более абсурдны

Известные российские правозащитники оценили для DW принятый Госдумой в первом чтение законопроект, согласно которому "иноагентами" могут стать физлица и незарегистрированные организации.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Утратил ли СПЧ при президенте свою правозащитную миссию? (10.12.2020)  

Как клеймо "иностранных агентов" мешает работе правозащитников в России (25.02.2020)  

Реклама

Самые читаемые

Сколько зарабатывают школьные учителя в Германии и дарят ли им подарки?  

Санкции Запада против Беларуси: как выглядит черный список?  

Коронавирус в Беларуси: работают ли методы Лукашенко?  