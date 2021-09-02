Неизвестные исписали оскорблениями стены дома правозащитника Пономарева

Неизвестные в четверг, 2 сентября, нанесли красной краской надписи с оскорблениями в адрес основателя движения "За права человека" Льва Пономарева на двери его офиса. Аналогичная надпись появилась на подъезде дома, где живет правозащитник. А около квартиры неизвестные приклеили листовку с его фотографией. Пономарев, которому в этот день исполнилось 80 лет, сообщил, что вызвал полицию. Приехавшие стражи порядка зафиксировали надписи.

В конце 2020 года министерство юстиции РФ внесло правозащитника в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента". Движение "За права человека" было ликвидировано по решению Верховного суда РФ в ноябре 2019 года. Оно действовало 22 года и дважды входило в реестр "иностранных агентов".

В марте движение объявило о самороспуске. Пономарев подчеркнул, что он сам и многие другие люди по всей России продолжат заниматься правозащитной деятельностью.

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